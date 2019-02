Amerikaanse die tienervriend aanzette tot zelfdoding krijgt 2,5 jaar cel jv

07 februari 2019

13u48

Bron: Fox News 0 Het hoogste gerechtshof in Massachusetts heeft de veroordeling van de 22-jarige Michelle Carter gehandhaafd. Vijf jaar geleden zette ze haar vriendje via sms aan tot zelfmoord. Beiden waren toen tieners. In 2017 kreeg Carter 2,5 jaar cel voor haar rol in de dood van Conrad Roy III.

Op 12 juli 2014 wou de 18-jarige Conrad Roy III zichzelf verstikken in zijn wagen op een verlaten parking. Op een bepaald moment kroop de tiener weer uit de auto, maar Carter overhaalde hem via sms om weer in te stappen. Zijn lichaam vulde zich met koolstofmonoxide en Conrad Roy overleed later die dag.

Dat Michelle Carter haar vriendje weer de wagen had ingedreven, was voor de jeugdrechter een bewijs dat ze zijn dood had veroorzaakt. Hij veroordeelde haar tot 15 maanden effectief voor doodslag. Carter moest in afwachting van de beroepsprocedures niet naar de gevangenis. Het hoogste gerechtshof in Massachusetts behield die veroordeling. “Ze deed totaal niks om hem te helpen”, klinkt de argumentatie. “Ze riep geen hulp in en zei hem niet uit de wagen te stappen, maar bleef luisteren hoe hij stikte en stierf.”

De Amerikaanse tegenhanger van ons openbaar ministerie zal nu een aanvraag indienen om Carter alsnog achter de tralies te krijgen. De verdediging van Carter vindt dan weer dat het gerechtshof “de wet erg rekt om iemand de schuld te geven van een tragedie die geen misdaad was”. “Dit heeft verontrustende gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting en voor een eerlijk proces”, aldus de advocaten.

Wie kampt met problemen kan de zelfmoordlijn gratis en anoniem contacteren op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.