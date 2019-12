Amerikaanse die ‘Mexicaans’ meisje aanreed, ramde uur eerder ook al 12-jarige zwarte jongen



Redactie

27 december 2019

08u15

Bron: AD.nl 2 De 42-jarige Nicole Marie Poole Franklin, die vorige week werd aangeklaagd voor poging tot moord omdat ze in Iowa opzettelijk een 14-jarig meisje had aangereden, blijkt op dezelfde dag ook een 12-jarige jongen te hebben geraakt. Franklin reed het meisje aan omdat ze volgens haar ‘een Mexicaanse’ was. De aangereden jongen heeft een donkere huidskleur.

Franklin heeft intussen bekend op 9 december met opzet op de 14-jarige te zijn ingereden, omdat ze dacht dat de tiener een Mexicaanse was. Na haar daad pleegde ze vluchtmisdrijf, terwijl het slachtoffer bewusteloos achterbleef in de sneeuw. Het meisje, Natalia Miranda, liep een hersenschudding en zware kneuzingen op.

Miranda's belaagster belandde in de cel voor diefstal bij een benzinestation en het uitschelden van een medewerker en enkele klanten. Onderzoek linkte haar ook aan de aanrijding. Tijdens het daaropvolgende verhoor was ze beledigend over mensen van Zuid-Amerikaanse origine en bekende ze de aanrijding van Miranda. Franklin werd vervolgens officieel aangeklaagd en haar borgtocht werd vastgesteld op 1 miljoen dollar. Mogelijk komt daar nu een tweede aanklacht wegens poging tot moord bij.

Flink gas

Volgens de politie van Des Moines, in de staat Iowa, zijn er immers video-opnames waarop te zien is hoe Franklin opzettelijk op de zwarte jongen inrijdt. Ooggetuigen hebben verklaard dat de vrouw flink gas gaf voor ze het voetpad op schoot en de jongen raakte.

Het incident deed zich ongeveer een uur voor de aanrijding met Natalia Miranda voor, zegt hoofdagent Paul Parizek. De jongen liep langs de stoeprand bij een wooncomplex, toen een Jeep Grand Cherokee de stoep opkwam en over zijn been reed. Ook in dit geval maakte de bestuurder van de auto zich snel uit de voeten. Volgens agent Parizek raakte de 12-jarige slechts lichtgewond.

Drugs

Franklin voert nu aan dat ze in de uren voorafgaand aan de aanrijdingen methamfetamine had gerookt, meldt CNN.