Amerikaanse dermatoloog aangeklaagd voor rappen en dansen tijdens operaties Simone van Zwienen

04 juni 2018

14u19

Bron: AD 0 De Amerikaanse dermatoloog Windell Boutté uit de Amerikaanse stad Atlanta is aangeklaagd vanwege haar ‘onprofessionele gedrag’. De arts filmde zichzelf al rappend en dansend terwijl ze operaties uitvoerde. De video’s plaatste ze op haar YouTube-kanaal. Bijna honderd vrouwen hebben geklaagd dat ze ernstige complicaties opliepen, dat stelt een advocaat die drie voormalige patiënten vertegenwoordigt.

Op de videobeelden is te zien hoe de dermatoloog in de buik van een patiënt snijdt, terwijl ze meezingt met het nummer Cut it van rapper O.T. Genasis. Ook hangt ze over de half ontblote billen van een patiënt, zonder chirurgisch masker of handschoenen, en danst ze met chirurgische instrumenten terwijl ze haar eigen songtekst ten gehore brengt. Ook haar assistenten laten zich soms verleiden tot een synchroon dansje terwijl de patiënt onder narcose is.

Volgens advocate Susan Witt hebben zeker drie vrouwen officieel een klacht ingediend. Sindsdien heeft ze nog heel wat meer klachten ontvangen. "Ik heb zo veel telefoontjes en e-mails gehad, dat ik niet eens tijd heb om op alles te antwoorden", zegt ze.

Misvormingen

De verschillende voormalige patiënten zeggen dat ze na een operatie door Boutté ernstige complicaties opliepen, zoals infecties, misvormingen en zelfs hersenbeschadiging. Zeker twee ex-patiënten herkennen zichzelf in de video’s van de dokter.

Het kantoor van Boutté heeft niet gereageerd op een verzoek van CNN om commentaar. Een van haar advocaten, Rod Eason, weigerde meer te zeggen en zegt dat de arts geen interviews geeft.

De video's zijn inmiddels verwijderd van het YouTube-kanaal, maar circuleren wel nog op sociale media. In totaal werden meer dan twintig video’s online gezet. Tot nog toe is Boutté niet uit haar functie gezet.