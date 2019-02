Amerikaanse Democraten stellen resolutie voor om einde te maken aan Trumps noodtoestand kv

20 februari 2019

23u39

Bron: Reuters, AP 0 Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zullen vrijdag een resolutie voorstellen die een einde moet maken aan president Trumps noodtoestand inzake de grensbeveiliging. Dat zeggen medewerkers van parlementslid Joaquin Castro, die het initiatief tot de resolutie nam.

Tot nu toe hebben al 92 parlementsleden zich achter Castro’s nieuwe wet geschaard, waarover al over enkele weken kan gestemd worden in het parlement. De nieuwe resolutie is een reactie op de beslissing van president Trump om vorige week de nationale noodtoestand af te kondigen. Op die manier wil hij geld vrijmaken voor de bouw van een muur langs de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Aangezien de Democraten momenteel de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, is de kans reëel dat het voorstel daar goedgekeurd wordt. Vervolgens moet ook over de resolutie gestemd worden in de Senaat, die gecontroleerd wordt door de Republikeinen. Ook binnen de Republikeinse partij zijn er echter leden die vinden dat Trumps afkondiging van de noodtoestand ongerechtvaardigd is, dus het is niet ondenkbaar dat de resolutie het ook daar haalt.



Trump heeft al laten weten dat hij zijn veto zal stellen tegen de maatregel. Vervolgens kan het Congres dat veto opheffen indien er in beide kamers een tweederde meerderheid voor is, maar die kans lijkt klein.