Amerikaanse Democraten stellen nationale Conventie uit naar 17 augustus, ook steeds meer voorverkiezingen uitgesteld

02 april 2020

18u41

Bron: Reuters, Belga 1 De Amerikaanse Democraten stellen hun Conventie, die gepland was van 13 tot 16 juli, uit naar de week van 17 augustus vanwege de coronapandemie. Dat meldt het Democratic National Committee. Het uitstel komt er nadat Joe Biden, een van de twee overgebleven kandidaten voor de Democratische nominatie, had verklaard dat het hem veiliger lijkt om de bijeenkomst uit te stellen. In vijftien staten zijn ondertussen de voorverkiezingen uitgesteld.

Tijdens de Conventie, die vier dagen duurt, wordt onder meer bekendgemaakt wie de kandidaat wordt voor het presidentschap. Duizenden Democraten komen er samen, waaronder de bijna 4.000 afgevaardigden die moeten stemmen voor de genomineerde, en er worden talrijke toespraken gehouden. De Conventie vindt dit jaar plaats in Milwaukee, Wisconsin.

“In dit huidige onzeker klimaat, geloven dat het het slimste is om meer tijd te nemen om te bekijken hoe de situatie evolueert, zodat we onze partij op de beste manier kunnen voorbereiden op een veilige en succesvolle Conventie”, aldus CEO van het DNC Joe Solomonese in een persbericht.



Ter herinnering, Joe Biden staat momenteel ruim op kop in de voorverkiezingen, die nu wat stilgevallen zijn. Op dit moment is bijna 60 procent van het totale aantal afgevaardigden te verdelen. Biden staat op kop met 1.147 afgevaardigden, tegenover 861 voor zijn enige overgebleven tegenstander Bernie Sanders. Wie het eerst aan 1.991 afgevaardigden komt, wint de voorverkiezingen.

In vijftien staten waar de voorverkiezingen in april en mei nog zouden plaatsvinden, is de stembusgang ondertussen uitgesteld naar een latere datum, hoofdzakelijk 2 juni. In Wisconsin gaan ze over vijf dagen wel nog als gepland door, ondanks protest en juridische procedures. Nochtans moeten inwoners van de staat zo veel mogelijk thuis blijven.

De Democratische partij en de gouverneur willen de verkiezingen wel uitstellen, maar stoten tot nog toe op een njet van het door de Republikeinen gecontroleerde lokale parlement. In meer dan 60 procent van de steden en gemeenten in de staat is er nochtans een tekort aan vrijwilligers om de stembureaus te bemannen.

In de Verenigde Staten zijn volgens de Johns Hopkins-universiteit al meer dan 226.000 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. 5.316 mensen kwamen al om het leven.



