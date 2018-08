Amerikaanse Democraten dan toch niet gehackt: "Het was maar een test" TT

23 augustus 2018

17u50

Bron: Politico 0 Groot alarm bij de Democratische Partij in de VS gisteren. Onbekenden zouden geprobeerd hebben opnieuw in te breken in de servers van de partij, nadat ze in volle verkiezingscampagne in 2016 al eens succesvol gehackt was door de Russen. Maar een dag later blijkt er niets aan te hand te zijn. "Het was maar een test", zo blijkt nu.

De vermeende poging om in te breken in het kiezersbestand van de Democraten, blijkt nu niet echt te hebben plaatsgevonden, zegt het Democratic National Committee in een mededeling.

Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. Volgens het DNC was de valse loginpagina slechts een "simulatie" gemaakt door een "derde partij". Wie die derde partij is, is niet bekend. Maar de partijleiding dacht dat de valse loginpagina een echte aanvalspoging was.

De test "had verschillende eigenschappen van echte aanvallen op de kiezersdatabase van de Democratische Partij", aldus de mdedeling. "Er vinden constant pogingen plaats om ons en onze infrastructuur te hacken. We zijn heel opgelucht dat dit geen echte poging was door een buitenlandse tegenstander, maar het incident bewijst nogmaals dat we waakzaam moeten blijven voor mogelijke aanvallen."