Amerikaanse Defensie geeft UFO-beelden vrij: “Spectaculaire beelden, maar buitenaards leven weinig waarschijnlijk”

“Oh mijn god, wat is dat?! Zie dat vliegen, wat is dat?!” Het enthousiasme en de verbazing bij de Amerikaanse marinepiloten die de UFO’s konden filmen, is duidelijk te horen in de drie video’s die het Amerikaanse ministerie van Defensie – oftewel het Pentagon – na 14 jaar heeft vrijgegeven. Maar wat die snel bewegende vliegende objecten zijn, is tot op vandaag niet duidelijk. De Amerikanen bevestigen wel dat de beelden echt zijn.