Amerikaanse database met foto's van reizigers gehackt TT

11 juni 2019

10u45

Bron: Buzzfeed 0 In de Verenigde Staten is een database gehackt met daarin de foto's van tienduizenden mensen die per auto het land binnen of buiten zijn gereden. De grenspolitie is een onderzoek gestart.

De “kwaadaardige hack” vond plaats bij een onderaannemer van de US Customs and Border Protection. Al wie al ooit naar de Verenigde Staten is gevlogen, kent de strenge veiligheidsprocedure om het land binnen te geraken. Behalve vingerafdrukken neemt de grenspolitie ook een foto van elke passagier. Dat gebeurt ook bij de landsgrenzen die per auto worden overschreden. Een database met daarin die foto's blijkt nu gehackt.

Het gaat om foto's van reizigers die per auto of een ander voertuig de VS binnen- of buitenreden, samen met foto's van hun nummerplaten, weet Buzzfeed. Het gaat om een database van een periode van anderhalve maand en in totaal om “minder dan 100.000 foto's”. Vliegtuigpassagiers zijn niet getroffen. De grenspolitie verzekert dat er geen enkele andere informatie over de reizigers is gelekt, bijvoorbeeld wie op de foto te zien is.

De cyberaanval geeft wel extra munitie aan tegenstanders van het steeds uitgebreidere Amerikaanse plan om de identiteit van alle in- en uitgaande reizigers via automatische gezichtsherkenning vast te stellen. Tegen 2021 bijvoorbeeld zal de identiteit van alle internationale passagiers van de twintig grootste luchthavens van de VS biometrisch vastgesteld worden. Critici vinden dat een verregaande inbreuk van de privacy en ijveren voor een beter evenwicht.