Amerikaanse complotdenker en tv-predikant proberen met placebo's munt te slaan uit coronacrisis mvdb

12 maart 2020

11u53 6 Complotdenker Alex Jones, die eerder deze week in de cel belandde na rijden onder invloed, probeert in de VS een graantje mee te pikken van het coronavirus. De kwakzalver biedt op zijn website ‘gepatenteerde tandpasta met collodoïdaal zilver’ (zilverwater) aan die volgens hem bescherming biedt tegen Covid-19. De Amerikaanse voedselveiligheid en gezondheidsdiensten spreken dit met klem tegen en waarschuwen er net voor dat producten met collodoïdaal zilver bijwerkingen kunnen veroorzaken.

Onder andere in de EU is zilverwater niet meer toegestaan als voedingssupplement. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft Jones’ product toegevoegd aan een lijst placebo’s die valselijk claimen het virus te voorkomen of te behandelen.

Jones, die met zijn samenzweringstheorieën een miljoenenpubliek bereikt, beweerde in zijn radioprogramma onomwonden dat de “helende werking” van zijn tandpasta wordt onderkend door het Pentagon en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security). Om de verkoop te boosten, weigert hij de prijs op te trekken, maar houdt hij deze op 9,95 dollar (8,85 euro).

De Texaan is overigens niet de enige bekende Amerikaan die munt uit de coronacrisis slaat. Ook tv-predikant Jim Bakker - in 1989 veroordeeld tot 45 jaar celstraf wegens grootschalige fraude, maar in 1994 in vrijheid gesteld - beweert dat zijn ‘Silver Solution’ met succes het coronavirus bestrijdt. Hij bood de flesjes en gels voor 125 dollar (111,22 euro) te koop aan via de webshop op zijn website. Het product werd daar inmiddels weggehaald, omdat de staat New York met torenhoge boetes dreigde.