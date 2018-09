Amerikaanse CEO's klagen over het beleid van hun president: “Trump schaadt eigen land door legale immigratie in te perken” AW

03 september 2018

19u21

Bron: NYT 0 Trump doet er alles aan om de immigratie en de stroom van buitenlandse werknemers naar de Verenigde Staten te beperken. Voor elke aanvraag voorziet hij een nieuwe hindernis om de legale aankomst van immigranten te verhinderen. Maar dat zint de Amerikaanse werkgevers niet, zij hebben moeite om het aantal vacatures in te vullen.

Het aantal visums dat uitgereikt wordt aan buitenlandse werkkrachten neemt af in Amerika. Dat is vooral slecht voor seizoensgebonden jobs zoals die in de hotelsector. CEO’s hekelen het feit dat ze klanten moeten afwijzen omdat hun hotels simpelweg met te weinig werkkrachten kampen. Een fenomeen dat ze tijdens drukke zomermaanden normaal oplossen door buitenlandse arbeiders in te zetten.

Niet enkel de hotelsector klaagt de beperkte stroom van immigranten aan. Technologiebedrijven vrezen voor enkele langetermijneffecten. Canada lokt immers de ervaren immigranten door verscheidene welkomstpakketten aan te bieden. De VS lopen daardoor mogelijk de komst van getalenteerde ingenieurs en programmeurs mis.

Dreigende vergrijzing

Experts zeggen dat een aanhoudende inperking van de immigratie de economische groei zou kunnen temperen naarmate meer babyboomers met pensioen gaan. Daardoor zal het gat op de arbeidsmarkt enkel groter worden. “En er zal een grote vraag zijn naar zowel hoog- als laaggeschoolde werknemers”, aldus Francine D. Blau, econoom bij de universiteit van Cornell. “Die laaggeschoolde werknemers zullen thans hoognodig zijn voor de ouderen- en kinderzorg, de bouw- en schoonmaaksector.”

"Immigranten en hun kinderen zijn medeverantwoordelijk voor de Amerikaanse bevolkingsgroei”, zegt Blau nog. “Zonder hen ondervonden we nu de problemen van een vergrijzende bevolking, net zoals Japan.”

Twee omstreden bevelen

In april 2017 ondertekende president Trump een uitvoerend bevel "Buy American and Hire American". Er werd deze zomer onvoldoende aandacht aan het bevel geschonken omwille van het betwist bevel om gezinnen te scheiden aan de Mexicaanse grens. Een paar maanden later keurde de president de wetgeving goed die legale immigratie met de helft zou verminderen.