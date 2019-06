Amerikaanse casinoreuzen gaan fuseren jv

24 juni 2019

17u28

Bron: dpa 0 Twee casinogroepen in de VS, Eldorado en Caesars Entertainment, gaan fuseren, zo kondigen ze aan. Samen zijn ze marktleider in eigen land.

Eldorado neemt Caesars over voor een bedrag van 17,3 miljard dollar (15,2 miljard euro), inclusief schulden voor bijna 9 miljard dollar. Concreet krijgen de aandeelhouders van Caesar 12,75 dollar per aandeel. Met een belang van 51 procent in het fusiebedrijf krijgt Eldorado dan de meerderheid. De transactie zou in de eerste helft van volgend jaar worden afgerond.

Samen zijn ze goed voor zestig casinosites in zestien Amerikaanse staten, waaronder het bekende Caesars Palace in Las Vegas.