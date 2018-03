Amerikaanse burgerrechtenactiviste Linda Brown (76) wier zaak segregatie op Amerikaanse scholen beëindigde, overleden IB

27 maart 2018

06u59

Bron: CNN, Reuters, The Guardian, ANP 0 De Amerikaanse burgerrechtenactiviste Linda Brown is op 76-jarige leeftijd in haar woonplaats Topeka in de staat Kansas overleden. Brown kreeg in 1954 gelijk van het Hooggerechtshof dat ze als zwarte scholiere net zo veel recht had op onderwijs op openbare scholen als blanke kinderen.

Als kind werd Brown het symbool van de afschaffing van segregatie in Amerikaanse scholen toen haar vader in 1954 een zaak tegen de Board of Education won, nadat hij haar niet kon inschrijven bij een witte school in Topeka, Kansas.

Kansas Gov. Jeff Colyer told the Topeka Capital-Journal: "Linda Brown's life reminds us that sometimes the most unlikely people can have an incredible impact and that by serving our community we can truly change the world." pic.twitter.com/sJSWsVE3Kp Katie Guymon(@ GuymonWGHS) link

De voormalige Sumner School van Topeka was helemaal wit toen Browns vader Oliver er zijn dochter in 1951 probeerde in te schrijven omdat die school veel dichterbij was dan het zwarte schooltje drie kilometer verderop, waar Linda nu naartoe moest. De inschrijving werd geweigerd en daarop spande Oliver Brown een rechtszaak aan. Hij werd hoofdaanklager in de zaak Brown v Board of Education die verschillende gelijkaardige zaken combineerde. Het Hooggerechtshof oordeelde op 14 mei 1954 unaniem dat raciale segregatie een schending was van de gelijke rechten zoals vastgelegd in de Amerikaanse grondwet.

Burgerrechtenbeweging NAACP, die destijds de historische rechtszaak over de rassenscheiding tegen de school was begonnen, roemde de bijdrage van Brown en haar familie aan de "meest baanbrekende uitspraak van het Hooggerechtshof in de twintigste eeuw".

"Ongelofelijke impact van gewone mensen"

“64 jaar geleden bracht een jong meisje uit Topeka segregatie tot een einde in Amerikaanse scholen”, zegt de gouverneur van Kansas Jeff Colyer. “Het leven van Linda Brown herinnert ons eraan dat soms de mensen van wie je het totaal niet verwacht een ongelofelijke impact hebben. Door onze gemeenschap te dienen, kunnen we de wereld echt veranderen.”

De begrafenisonderneming Peaceful Rest Funeral Chapel bevestigde de dood van Linda Brown op zondag 25 april, maar wil verder niets kwijt over de omstandigheden van haar overlijden of over haar uitvaart.