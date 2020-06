Amerikaanse buitenlandminister naar Hawaï voor geheimzinnig overleg met China kv

15 juni 2020

23u31

Bron: ANP 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo gaat morgen naar Hawaï voor overleg met een Chinese topdiplomaat. Een ingewijde zegt dat China heeft gevraagd om de ontmoeting.

Bronnen zeggen dat er uitermate geheimzinnig wordt gedaan over het overleg tussen Pompeo en de Chinees Yang Jiechi. Dat zal naar verluidt woensdag plaatsvinden op luchtmachtbasis Hickam. De Chinese en Amerikaanse autoriteiten willen niets kwijt over de ontmoeting.

De relatie tussen de VS en China staat momenteel onder druk. De Amerikaanse regering heeft China harde verwijten gemaakt over de corona-uitbraak, die begon in de Chinese metropool Wuhan. Pompeo heeft gezegd dat China honderdduizenden doden had kunnen voorkomen door transparanter te zijn.



Bronnen zeggen dat Pompeo en Yang vermoedelijk gaan praten over gevoelige onderwerpen als het coronavirus, Hongkong, handel, Noord-Korea en het geruzie over de behandeling van journalisten. De VS hebben maatregelen genomen tegen de Chinese pers en China tegen journalisten van Amerikaanse media.