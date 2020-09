Amerikaanse bruiloft wordt gelinkt aan 176 besmettingen en de dood van 7 mensen die niet eens aanwezig waren KVE

16 september 2020

16u20

Bron: CNN 0 Een bruiloft in de Amerikaanse staat Maine houdt verband met maar liefst 176 coronagevallen en de dood van zeven mensen die de viering niet eens bijwoonden. Het toont nogmaals aan hoe gemakkelijk en snel het virus zich kan verspreiden op bijeenkomsten, zeggen deskundigen.

De bruiloft die plaatsvond op 7 augustus in Millinocket, had ongeveer 65 gasten. Dat was alvast in strijd met de maximumgrens van 50 personen die de staat Maine heeft opgelegd voor indoorevenementen.

De gebeurtenis blijkt nu verband te houden met uitbraken die zich hebben voltrokken in een verzorgingstehuis en een gevangenis, beide op meer dan 160 kilometer afstand van de trouwlocatie, en onder mensen die alleen nadien contact hadden met een feestvierder of een kennis van een huwelijksgast.



In het verzorgingstehuis ging het om 39 besmettingen die gelinkt konden worden aan de bruiloft en daar vielen ook zes van de zeven dodelijke slachtoffers te betreuren, aldus de directeur van het centrum voor ziektepreventie in Maine.

Het virus maakt geen onderscheid tussen gelukkige gebeurtenissen zoals een huwelijksfeest, of een droevig afscheid, zoals een begrafenis Professor Nirav Shah

“Het virus is voorstander van bijeenkomsten”, voegde professor Nirav Shah eraan toe. “Het maakt geen onderscheid tussen gelukkige gebeurtenissen zoals een huwelijksfeest, of een droevig afscheid, zoals een begrafenis.”

Terwijl experten het belang van preventieve maatregelen blijven benadrukken - zoals het dragen van mondmaskers en het respecteren van social distancing - waarschuwen ze al maanden voor het gevaar van grote bijeenkomsten.

Maar Amerikanen zijn blijven samenkomen, wat heeft geleid tot uitbraken die verband houden met een aantal evenementen, van vieringen tijdens Memorial Day en de Fourth of July tot een massale motorrally in Sturgis, South Dakota. En nu dus deze trouwpartij in Maine.



