Amerikaanse broertjes van 6 en 7 sterven na joyride met auto van grootouders kv

03 juni 2020

17u22

Bron: NBC News 0 In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee jongetjes van zes en zeven jaar oud om het leven gekomen bij een dodelijk auto-ongeluk, nadat ze besloten zelf een ritje te maken met de auto van hun grootouders.

De kinderen reden via een veld naar een weg in Jackson County, ten oosten van de stad Kansas City. Op een bepaald ogenblik raakte het voertuig echter van de weg af en werd het door de lucht gekatapulteerd. Vervolgens raakte de auto een vangrail en een staalkabel, ging over de kop, knalde tegen een boom en belandde op zijn dak om vervolgens vuur te vatten.

Beide kinderen werden ter plekke dood verklaard. Ze droegen geen gordel.



“Het is op zijn zachtst gezegd behoorlijk uitzonderlijk, en hartverscheurend”, zegt Andy Bell, een woordvoerder van de wegpolitie van Missouri. “We denken dat snelheid heeft bijgedragen tot het over de kop gaan, etc.”



De autoriteiten onderzoeken hoe de jongens er met de auto vandoor konden gaan.