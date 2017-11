Amerikaanse bommenwerpers oefenen bij Korea TT

23u11

Bron: ANP 1 AP Een Amerikaanse B-1B-bommenwerper, samen met twee Zuid-Koreaanse F-15k-gevechtsvliegtuigen (archiefbeeld). Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben vandaag een oefening uitgevoerd in het Zuid-Koreaanse luchtruim.

De op het eiland Guam gestationeerde bommenwerpers van het type B-1B voerden een gezamenlijke oefening uit met Zuid-Korea en Japan. Het is geen reactie op recente gebeurtenissen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. De VS doen regelmatig gezamenlijke oefeningen met Zuid-Korea en andere bondgenoten in de regio.

Van 5 tot 14 november bezoekt de Amerikaanse president Donald Trump Zuid-Korea, de Filipijnen, Japan, China en Vietnam. De nucleaire dreiging die het regime van Kim Jong-un in Noord-Korea vormt, is tijdens zijn reis overal onderwerp van gesprek.