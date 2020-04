Amerikaanse bisschop die bleef preken, bezwijkt aan corona JG

14 april 2020

09u46

Bron: Belga 4 Een Amerikaanse bisschop die ondanks de coronacrisis en veiligheidsvoorschriften bleef doorpreken, is overleden aan de gevolgen van besmetting met het virus. Dat hebben Amerikaanse media dinsdag gemeld op basis van een verklaring van zijn kerk.

Bisschop Gerald Glenn van de New Deliverance Evangelistic Church in de stad Richmond stond op 22 maart nog in een bomvolle kerk ondanks waarschuwingen om grote bijeenkomsten te vermijden. Bij die gelegenheid drukte hij de gemeenschap op het hart dat God groter was dan het virus en dat hij trots was om controversieel te zijn door tegen de veiligheidsvoorschriften in te gaan.

Begin deze maand verspreidde de dochter van de bisschop een video waarin zij bekendmaakte dat haar vader besmet was geraakt. Bisschop Glenn overleed uiteindelijk zondag, op Pasen.