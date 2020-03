Amerikaanse bezorger op staande voet ontslagen na spugen op pakketje: “Levensgevaarlijk tijdens coronacrisis” Tom Tates

28 maart 2020

16u09

Bron: AD 6 Een bezorger van de Amerikaanse webwinkel Amazon is op staande voet ontslagen omdat hij op een pakketje spuugde dat hij afleverde op een adres in Los Angeles. Het bedrijf typeert de handelswijze van de man als “pure horror en extreem onverantwoordelijk en levensgevaarlijk tijdens de coronacrisis”.

De bewoners van het huis waar de man het pakje voor de deur zette, roken meteen onraad toen ze de afgeleverde doos zagen. Aanvankelijk werd gedacht dat er een hond op de bij de voordeur neergezette bestelling had geplast. Maar een nadere bestudering van de vochtige plek op het karton, leerde dat het geen plas kon zijn. Groot was hun verbazing en verbijstering toen op opgeslagen beelden van de videodeurbel te zien was dat de bezorger zijn eigen spuug over de doos had gesmeerd.

Nadat de bewoners hun handen hadden gewassen en het pakketje hadden schoongemaakt, belden ze de politie en zochten ze contact met leverancier Amazon. Door het schokkende filmpje kon de bezorger in kwestie vrij snel worden getraceerd, waarna hij per direct door zijn werkgever de laan uit werd gestuurd. Het bedrijf heeft in een eerste reactie laten weten de handelswijze van de man tot op de bodem uit te gaan zoeken. ,,Als het om een opzettelijke, kwaadaardige daad van deze rondbrenger gaat, is hij verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen en zal hij mogelijk worden gestraft”, vertelde een woordvoerder aan de zender Fox10.

Boosheid

De bewoners zijn blij dat de geruchtmakende zaak hoog wordt opgenomen en waarschuwen iedereen die tijdens de coronacrisis pakjes laat bezorgen goed op te letten in welke staat pakketjes arriveren en alles voor de zekerheid te ontsmetten. Waarom de man het pakje besmeurde, is onduidelijk. Mogelijk, zo stelt Amazon, heeft het iets te maken met boosheid onder postbezorgers dat ze hun werk moeten blijven doen terwijl veel mensen noodgedwongen thuiszitten om zichzelf en anderen tegen Covid-19 te beschermen.

Wereldwijd zijn meer dan 600.000 besmettingen vastgesteld met het nieuwe coronavirus. Ruim 28.000 patiënten overleden aan de gevolgen van Covid-19, meldt de Amerikaanse Johns Hopkins University op basis van officiële bronnen. In totaal zijn zaterdagmiddag zo’n 607.965 besmettingen geteld. De Verenigde Staten (104.000), Italië (86.000) en China (82.000) voeren de lijst aan. De cijfers geven geen volledig beeld, omdat niet iedereen met het virus wordt getest.

Italië heeft wereldwijd het hoogste dodental gemeld. Daar overleden ruim 9.100 patiënten, veel meer dan in de VS (1.700) en China (bijna 3.300). Het aantal herstelde patiënten staat wereldwijd op bijna 133.000.