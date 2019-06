Amerikaanse belastingdienst onderzoekt Uber FVI

04 juni 2019

15u35

Bron: Belga 0 Techonderneming Uber wordt onderzocht door de Amerikaanse federale belastingdienst. Het onderzoek heeft betrekking op de aanslagjaren 2013 en 2014. Dat laat het bedrijf achter de bekende taxi-app weten in een bij de beurswaakhond SEC ingediend document.

Ook in een aantal Amerikaanse staten en andere landen wordt Uber door de fiscus onderzocht. Het bedrijf stelt voldoende geld opzij te hebben gezet voor belastingen in al deze rechtsgebieden.

De precieze reden van het onderzoek door de Amerikaanse belastingdienst, geeft Uber niet. Het bedrijf meldt wel dat er "lopende kwesties bij belastingautoriteiten" zijn met betrekking tot de prijzen die dochterondernemingen onderling rekenen. Bepaalde belastingvoordelen zouden daardoor de komende twaalf maanden met minstens 141 miljoen dollar afnemen.

Belastingautoriteiten houden interne verrekenprijzen nauwgezet in de gaten. Ze kunnen door grote, internationaal actieve bedrijven namelijk gebruikt worden om belastbaar inkomen te verschuiven naar landen met een gunstig fiscaal klimaat.

Uber meldt verder dat de belastingaanslagen over 2010 tot 2019 in een aantal landen mogelijk nog kunnen veranderen.