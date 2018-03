Amerikaanse begroting ook vlot door Senaat IB

23 maart 2018

06u56

Bron: Belga 0 De Amerikaanse Senaat heeft een federale begroting goedgekeurd die loopt tot het einde van het fiscaal jaar 2018, dat eindigt op 30 september. Over de financieringswet van 1,3 biljoen dollar - die eerder al groen licht kreeg van het Huis van Afgevaardigden - hadden de Republikeinen en de Democraten woensdag een compromis bereikt.

De senatoren keurden het 2.232 pagina's tellend document goed met 65 stemmen tegen 32. In het Huis hadden 256 afgevaardigden zich al achter de tekst geschaard, terwijl er 167 tegenstemmen waren. De begroting komt nu op het bord van Amerikaans president Donald Trump, die voor middernacht zijn handtekening moet zetten om een nieuwe 'government shutdown' - waarbij de meeste federale overheidsdiensten gesloten worden - te vermijden.

Grensbeveiliging

De financieringswet bevat 700 miljard dollar voor defensie - een stijging van 66 miljard ten opzichte van 2017 - en 591 miljard dollar voor binnenlandse agentschappen - een stijging van 52 miljard. Voor grensbeveiliging is onder meer 1,6 miljard dollar begroot, waarmee volgens de Republikeinen kan worden gestart met de bouw van een "fysieke barrière" over een lengte van ruim 140 kilometer aan de Mexicaanse grens. Tijdens de onderhandelingen had Trump 25 miljard dollar gevraagd om zijn omstreden verkiezingsbelofte waar te maken.

Infrastructuurprojecten

Het uitvoerige document bedeelt ook onder meer nog geld toe aan grote infrastructuurprojecten. Daarnaast wordt ook 307 miljoen dollar vrijgemaakt in de strijd tegen Russische cyberaanvallen en krijgen de verschillende staten alles samen 380 miljoen dollar om hun kiessystemen te beveiligen in de aanloop naar de verkiezingen in november.