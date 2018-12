Amerikaanse bedrijven domineren wapenhandel, maar Rusland rukt op kv

10 december 2018

01u40

Bron: Belga 0 De wapenverkoop neemt wereldwijd nog altijd toe. In 2017 steeg de verkoop van militaire uitrusting door de honderd grootste wapenproducenten voor het derde jaar op rij. Het gaat om een stijging van 2,5 procent, goed voor 398 miljard dollar. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van het Zweedse onderzoeksinstituut Sipri. De Amerikaanse bedrijven blijven de rangschikking domineren, maar Rusland rukt op, zo blijkt nog.

Dat er wereldwijd meer wapens verkocht worden, is niet meteen een verrassing. Het reflecteert de trend waarbij zowel in Europa, Rusland als elders meer militaire uitgaven worden gedaan, zegt Pieter Wezeman, onderzoeker bij Sipri.

De Amerikaanse wapenbedrijven zijn goed voor meer dan de helft (57 pct) van de wereldwijde verkoop, met een omzet van 226 miljard dollar of 2 procent meer dan in 2016. Volgens het Zweedse onderzoeksinstituut is de toename vooral het gevolg van hogere militaire uitgaven in de VS zelf. Het Amerikaanse Lockheed Martin voert de top-100 aan, met een omzet van 44,9 miljard dollar (+8 procent).

Rusland

De tien grootste Russische wapenbedrijven zagen hun verkoop het voorbije jaar zelfs toenemen met bijna 10 procent, tot 37,7 miljard dollar. Ze springen daarbij over Groot-Brittannië als tweede grootste wapenleverancier ter wereld. Ook hier liggen de hogere Russische defensie-uitgaven aan de basis van de groei. Het Russische Almaz-Atey komt met een omzet van 8,6 miljard dollar in de top 10. Het bedrijf produceert luchtafweersystemen.

Groot-Brittannië

Groot-Brittannië blijft de belangrijkste wapenproducent in West-Europa, met een omzet van 35,7 miljard dollar. Zeven van de 24 Europese bedrijven zijn Brits. Turkije maakt een forse sprong, met 24 procent meer verkoop.

In de Sipri-lijst komen geen Belgische bedrijven voor. Ook Chinese bedrijven ontbreken, wegens het gebrek aan gegevens. Maar op basis van de hogere defensie-uitgaven in China, schat Sipri dat minstens zeven Chinese bedrijven in de lijst zouden kunnen opgenomen worden.