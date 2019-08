Amerikaanse autoriteiten vrezen aanval met ransomware tijdens verkiezingen van 2020 kv

26 augustus 2019

22u20

Bron: Reuters 1 De Amerikaanse overheid wil over een maand een programma lanceren dat de databases met informatie over kiezers moet beschermen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020.

De databases werden in 2016 getroffen door Russische hackers die informatie wilden buitmaken. De inlichtingendiensten vrezen nu dat buitenlandse hackers in 2020 niet alleen zullen proberen om data te stelen, maar ook om die te manipuleren, verstoren of vernietigen. “We beschouwen deze systemen als hoog risico”, deelde een voormalige Amerikaanse diplomaat mee aan Reuters, omdat ze een van de weinige onderdelen van de verkiezingstechnologie zijn die regelmatig verbonden worden met het internet.



Het Cybersecurity Infrastructure Security Agency (CISA), een afdeling van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, vreest dat er een aanval met ransomware op de database kan uitgevoerd worden. Een gelijkaardig virus heeft al stedelijke computernetwerken in de hele VS platgelegd, waaronder recent nog in Texas, Baltimore en Atlanta. Bij een dergelijke aanval wordt een besmette computer geblokkeerd tot er een betaling, meestal in de vorm van cryptogeld, naar de hacker wordt verstuurd.

Bescherming tegen ransomware

In het kader van het nieuwe programma zal CISA hulp bieden aan de verkiezingsfunctionarissen in de verschillende Amerikaanse staten om zich voor te bereiden op een eventuele aanval met ransomware. CISA biedt informatie aan, zal de beveiliging van de computers vanaf een afstand testen, kwetsbaarheidsscans uitvoeren en een lijst met aanbevelingen overmaken.

“De recente geschiedenis toont aan dat de overheden van staten en rechtsgebieden en degenen die hen steunen een doelwit zijn voor aanvallen met ransomware”, zegt CISA-directeur Christopher Krebs. “Daarom werken we nu samen met de verkiezingsfunctionarissen en hun partners uit de privésector om hun databases te helpen beschermen en te reageren op mogelijke aanvallen met ransomware.”

Geldigheid verkiezingen in gedrang

“Een aanval tijdens de voorverkiezingen die niet gedetecteerd wordt, zou kunnen knoeien met de kiezerslijsten, enorme vertragingen en verwarring veroorzaken, het stemrecht ontnemen en indien op voldoende grote schaal kan de geldigheid van de verkiezingen in het gedrang gebracht worden”, zegt John Sebes, directeur technologie bij het ESET Institute, een denktank voor beleid aangaande verkiezingstechnologie.

Beveiliging essentieel

De Amerikaanse inlichtingendiensten voeren momenteel ook een breder onderzoek naar de meest waarschijnlijke actoren die een digitale aanval op de verkiezingen van 2020 zouden kunnen uitvoeren.

“Het is van essentieel belang dat staten en gemeenten de beschikbaarheid van informatie over kiessystemen en administratieve processen beperken en hun websites en databases waarvan misbruik gemaakt zou kunnen worden, beschermen”, deelt de FBI mee in een verklaring.