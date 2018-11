Amerikaanse auteur vergelijkt geschiedenis Thanksgiving met migrantenkaravaan: “Ook onze voorouders wilden beter leven” Joeri Vlemings

22 november 2018

14u21

Bron: CNN 0 De Amerikanen vieren vandaag Thanksgiving, een nationale feestdag waarop dankbaarheid voor van alles en nog wat uitgesproken wordt. De geschiedenis ervan gaat terug tot het begin van de 17de eeuw, toen een groep Europese migranten voet zette op Amerikaans grondgebied. Een migrantenkaravaan, zou je kunnen zeggen. Dat schrijft auteur Jay Parini (70) in een stuk op de website van CNN.

Parini begint zijn betoog met een cartoon die Andy Marlette eergisteren op social media postte. Op de prent van de huiscartoonist van de Pensacola News Journal is de Mayflower te zien, de boot die in 1620 vanuit Europa met een honderdtal pelgrims koers zette naar de VS. Terwijl het schip de Amerikaanse kust nadert, staan op het vasteland twee Native Americans toe te kijken. De ene indiaan roept dan naar de andere: “Oh nee! Daar is de *@#&* karavaan!”

#Thanksgiving cartoon: The original migrant caravan... pic.twitter.com/acp4hxQ0Pc Andy Marlette(@ AndyMarlette) link

De cartoon speelt duidelijk op de ironie die wil dat de Amerikanen vandaag, aangevuurd door hun president, zich nu zélf grote zorgen maken over een recente migrantenkaravaan, die begin deze maand vanuit Guatemala, El Salvador en Honduras richting Amerikaanse grens trok.

De traditie van Thanksgiving Day, vandaag, is terug te voeren op de eerste geslaagde oogst van de zogenaamde ‘Pilgrim Fathers’ in 1621 in Plymouth (Massachusetts), waar de opvarenden van de Mayflower na een lastige zeetocht een nederzetting hadden gesticht. Zij die de eerste jaren in de VS overleefden, hadden dat te danken aan de hulp en gastvrijheid van de indianenbewoners onder leiding van Wampanoag-opperhoofd Masssoit. De pelgrims - gevlucht voor religieuze en politieke onderdrukking in Europa en beschouwd als de stichters van de huidige VS - vierden de eerste oogst uit dankbaarheid. Drie dagen lang, volgens de memoires van een van de pelgrims, Edward Winslow. Ze aten onder meer wilde kalkoenen tijdens het feest. Vandaag verorberden de Amerikanen meestal ook kalkoen met Thanksgiving.

De goede verstandhouding tussen de Europese immigranten en de oorspronkelijke bewoners duurde ongeveer een halve eeuw. Daarna was het uit met de vrede. Voor verscheidene indianenstammen staat de feestdag vandaag dan ook nog altijd gelijk met het begin van het kwijtspelen van hun land en het decimeren van hun populatie. Geen feestdag voor hen daarom, maar een “nationale rouwdag”, die ze elk jaar in Plymouth herdenken.

Maar Parini, auteur van onder meer ‘The Last Station’, benadrukt dat Thanksgiving voor hem hét uitgelezen moment is om na te denken over de manier waarop heel veel Amerikanen hun nationaliteit kregen. “Zovelen van ons waren zelf vluchtelingen, zoals mijn eigen familie”, schrijft hij. “De natives verwelkomden ons. Het zit dan ook in ons DNA dat we als natiestaat die ene plek in de wereld zijn waar alle mensen die op de vlucht zijn voor onrecht, armoede en geweld, warm ontvangen worden, voor zover we dat kunnen.”

Parini trekt een parallel met Europese migranten van de 17de eeuw en de huidige migrantenkaravaan uit Midden-Amerika. “De meesten van hen die in 1620 uit Europa naar de Noord-Amerika vluchtten, deden dat wel degelijk uit economische overwegingen voor hun families en voor de godsdienstvrijheid. Ook nu zijn het extreme armoede en angst voor fysieke intimidatie, mishandeling of nog erger die de motivatie zijn voor velen in de karavaan, net zoals voor de meeste asielzoekers uit Centraal-Amerika.”

De schrijver besluit met de aansporing voor zijn landgenoten om vandaag aan tafel tijdens Thanksgiving “onze Amerikaanse voorouders te bedanken voor hun moed om alles op het spel te zetten en op zoek te gaan naar een nieuw en beter leven op een ver en onbekend continent. En laten we ook onze dank betuigen aan de stammen van de Native Americans die hen verwelkomden en die onze Amerikaanse karavaan niet wandelen stuurden”.