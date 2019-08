Amerikaanse astronaute beschuldigd van het hacken van bankaccount tijdens verblijf in de ruimte AW

24 augustus 2019

11u46

Bron: NYT 0 Summer Worden, de ex-vrouw van astronaute Anne McClain (39), bezorgt McClain een bitterzoete herinnering aan haar tijd in de ruimte. Worden beschuldigt haar ex ervan haar bankaccount gehackt te hebben, en dat vanuit het Internationaal ruimtestation (ISS).

Summer Worden, een voormalige officier bij de opgedoekte Air Force Intelligence, was tot voor kort getrouwd met Anne McClain. Inmiddels zijn de twee verzeild geraakt in een vechtscheiding die al een jaar aanhoudt. En daarvan bracht Anne McClain een halfjaar door in de ruimte.



Al waren de twee niet langer samen en vertoefde McClain in het ISS, Worden merkte op dat McClain nog steeds op de hoogte was van al haar kosten en uitgaven. Zo vroeg McClain naar haar nieuwe auto, hoe ze zich dat kon veroorloven en of ze wel rondkwam met haar geld. Dat schrijft het Amerikaanse dagblad The New York Times. “Niets bleef privé”, verklaarde Worden later aan het lokale tv-station KPRC.

Bankaccount

Hoe kon de vrouwelijke astronaute dat in godsnaam allemaal weten vanuit de ruimte? Door in te loggen op het bankaccount van Summer Worden natuurlijk…

Dat deed ze regelmatig, naar eigen zeggen om de gemeenschappelijke financiën in de gaten te houden. Zo hebben de twee een kind samen en wilde McCain simpelweg weten of er voldoende middelen voorhanden waren voor de opvoeding.

Gezworen eed

Summer Worden zou trouwens geweten hebben dat McClain het paswoord van haar bankaccount had. Toch veranderde ze het nooit, beweert Rusty Hardin, advocaat van Anne McClain. “Verder wensen we geen commentaar te geven”, vervolgt Hardin.

Ook het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA - waarvoor McClain werkte toen ze het bankaccount ‘gehackt’ zou hebben- wenst geen commentaar te geven. NASA benadrukt enkel dat ze niet op de hoogte zijn van een gepleegde misdaad in de ruimte. McClain zwoer dat immers onder eed toen ze naar de aarde terugkeerde. Daarbij is haar status als astronaute nog steeds ‘actief’.

Mislukte lancering

Anne McClain was een van de drie astronauten aan boord van de Sojoez-capsule waarbij de eerste lancering mislukte in oktober 2018. Twee maanden later, in december 2018, werd de capsule van op de basis Bajkonoer in Kazachstan naar het ISS geslingerd, met succes.

Zes maanden later, in juni 2019, landden Anne McClain samen met haar mannelijke collega’s David Saint-Jacques en Oleg Kononenko veilig en wel in Kazachstan. In totaal verbleven de drie 204 dagen in het Internationaal ruimtestation.