Amerikaanse astronaut zegt virusvrij naar ruimtestation ISS te zullen vliegen

08 april 2020

Bron: Belga 0 Op de vooravond van zijn lancering met twee Russische kosmonauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS heeft de Amerikaanse astronaut Chris(topher) Cassidy vandaag gezegd er absoluut zeker van te zijn dat de bemanning niet met het nieuwe coronavirus is besmet.

"We voelen ons fantastisch" zei Cassidy (50) tijdens een op de televisie te volgen persconferentie op de Russische lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan. Zijn collega's aan boord van de Sojoez MS-16 capsule zijn de Russen Anatoli Ivanisjin en Ivan Vagner.

Het trio heeft een maand in quarantaine vertoefd, zij het dat dit in grote mate gebruikelijk is voor een bemande lancering. De persconferentie vond (ook traditioneel) achter een glazen wand plaats, journalisten mochten evenwel uit voorzorg Bajkonoer niet binnen.

De drie ruimtevaarders, die normaal 196 dagen aan boord van de spacemeccano zullen vertoeven, mochten ook geen persoonlijk afscheid nemen van hun familie.

De lancering is gepland voor donderdag om 10.05 uur Belgische tijd. Voor het eerst gebeurt een bemande Russische lancering met de Sojoez-2.1a, en niet meer met de verouderde Sojoez-FG. Die laatste slingerde ook Frank De Winne twee keer naar het ISS.

De Sojoez-2.1a is een gemoderniseerde versie van de aloude Sojoez en diende sinds 2004 ook al voor het lanceren van satellieten, en later van onbemande Russische cargo's naar het ruimtestation.

De Sojoez maakt een korte trip van ongeveer 4,5 uur naar de ruimtekolos. Het ontvangstcomité daar bestaat uit de Amerikanen Andrew Morgan, Jessica Meir en de Rus Oleg Skripotsjka. Die keren op 17 april naar de aarde terug.