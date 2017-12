Amerikaanse astronaut Bruce McCandless is overleden LVA

Bruce McCandless De Amerikaanse astronaut Bruce McCandless - de eerste persoon die een volledig vrije ruimtewandeling deed - is donderdag op 80-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA gisteren gemeld.

McCandless, een kapitein in de Amerikaanse zeemacht, werd in 1966 - toen hij 28 jaar was - geselecteerd als astronaut bij NASA. In 1969 was hij tijdens de beroemde Apollo 11-missie, die de eerste man op maan bracht, de zogenaamde "Capsule Communicator" (CAPCOM), de enige persoon die vanuit het controlecentrum in direct contact stond met de astronauten Neil Armstrong en Buzz Aldrin.

Tijdens Apollo 14 (1971) was hij lid van de ondersteunende bemanning, die de shuttle vertrekkensklaar maakte. In 1973 was hij onder meer nog de reservepiloot van Skylab-2, de eerste bemande missie naar het eerste Amerikaanse ruimtestation.

Ruimtewandeling

McCandless ging zelf ook twee keer de ruimte in en vertoefde zo in totaal 312 uur in het heelal. Tijdens zijn eerste missie, met spaceshuttle Challenger in 1984, werd hij de eerste man die ooit een volledig vrije ruimtewandeling deed, zonder met kabels vast te hangen aan een ruimtevaartuig. Hij maakte daarbij gebruik van de zogenaamde Manned Maneuvering Unit (MMU). Bij zijn tweede missie, met Discovery in 1990, hielp hij bij het opstellen van ruimtetelescoop Hubble.