Amerikaanse arts beschuldigd van 25 moorden kv

05 juni 2019

20u20

Bron: Reuters 1 Een dokter uit de Amerikaanse staat Ohio wordt aangeklaagd voor 25 moorden. Hij zou hoge en soms dodelijke dosissen van de extreem sterke pijnstiller fentanyl hebben toegediend aan tientallen erg zieke patiënten.

Arts William Husel gaf zichzelf aan bij de politie na een zes maanden durend onderzoek naar de toediening van “ongepaste” dosissen fentanyl in het Mount Carmel Hospital in de stad Columbus. Dat deelde openbaar aanklager Ron O’Brien vandaag mee tijdens een persconferentie. De arts riskeert voor elk van de aanklachten 15 jaar cel tot levenslang. Aangezien Husel zulke grote hoeveelheden fentanyl toediende, “kon het zijn enige rationele bedoeling zijn om iemands leven in te korten”, aldus O’Brien.

De overlijdens waarbij Husels betrokkenheid wordt vermoed, vonden plaats tussen februari 2015 en november 2018, zo blijkt uit de gerechtsdocumenten. Het Mount Carmel Hospital vermoedt echter dat de man betrokken is bij nog tien andere overlijdens.



Fentanyl is een enorm krachtige pijnstiller die vaak wordt toegediend aan kankerpatiënten. Het middel is 100 keer krachtiger dan morfine.