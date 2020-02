Amerikaanse ambtenaren krijgen een vliegticket en 500 dollar om medicijnen te kopen in Mexico RL

11 februari 2020

03u27

Bron: AP, Los Angeles Times 3 Verschillende Amerikaanse staten proberen uit alle macht hun stijgende zorgkosten in te perken. Zo stuurt Utah zelfs ambtenaren naar Mexico om daar hun medicijnen in te kopen. Op die manier bespaart de Amerikaanse staat tot wel 60 procent op medicijnen.

Tien ambtenaren uit Utah doen mee aan een programma dat in 2018 werd ingevoerd om de zorgkosten te verlagen. Zij gaan niet meer naar de apotheek op de hoek, maar reizen naar een ziekenhuis in het Mexicaanse Tijuana. Dat is te lezen in een reportages van Associated Press en de Los Angeles Times.

Het gaat voorlopig alleen om ambtenaren uit Utah die specifieke medicijnen nodig hebben. Utah heeft een lijst opgesteld van 12 medicijnen die een stuk goedkoper zijn in Mexico. Dat betekent dat minder dan 400 van de ruim 160.000 ambtenaren in Utah in aanmerking komen voor het programma. Maar de kostenbesparing is zo groot, dat het de moeite loont voor zowel de overheid als de patiënten.

500 dollar en een vliegticket

Met een recept van een Amerikaanse dokter vliegen de ambtenaren vanuit Utah's hoofdstad Salt Lake City gratis naar San Diego in Californië, vlakbij de Mexicaanse grens. Daar wacht een tweetalige chauffeur hen op. Ze reizen in een uurtje naar de Mexicaanse grensplaats Tijuana.

In een lokaal ziekenhuis worden zij opgewacht door een Mexicaanse dokter, die het recept in ontvangst neemt. Na enkele (medische) controles krijgen ze de medicijnen mee en wordt de patiënt weer naar het vliegveld in San Diego gebracht. Op de Amerikaans-Mexicaanse grensovergang is zelfs een aparte rijstrook vrijgemaakt voor ‘medische toeristen’. Toch kan de wachttijd aan de grens oplopen tot anderhalf uur. In de late namiddag vertrekt de lijnvlucht van San Diego naar Salt Lake City.

Sommige patiënten zijn dan ook bijna 20 uur in touw om hun medicijnen te kopen. Ze krijgen van Utah echter een vergoeding van 500 dollar (omgerekend 450 euro) voor de moeite. Dat lijkt een aanzienlijk veel, maar de staat bespaart op sommige medicijnen per patiënt tot wel 60.000 dollar per jaar.

Abonnement

Ook in andere Amerikaanse staten probeert men te besparen op zorgkosten. Zo wil Californië haar eigen generieke medicijnen gaan produceren. En Louisiana heeft met farmaceutische bedrijven onderhandeld over een soort ‘abonnement’ voor mensen met hepatitis-C. Hierdoor hoeven staat en patiënt niet meer per recept te betalen, maar neemt men een abonnement op een medicijn tegen een vast maandbedrag.