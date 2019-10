Amerikaanse ambassadeur legt extra druk op België: “Haal Syriëstrijders terug en wij zorgen voor bewijzen” TT

31 oktober 2019

07u23

Bron: De Morgen, Le Soir 6 De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Ronald Gidwitz, verhoogt de druk op de overheid om de Belgische Syriëstrijders te repatriëren en hier te berechten. Het gaat om een 50-tal strijders en 120 tot 130 verwanten, zegt hij. In ruil willen de Amerikanen bewijslast delen “die wij wel hebben, maar jullie nog niet”, aldus Gidwitz in een interview met De Morgen en Le Soir.

De Verenigde Staten vragen al maanden dat de Europese landen hun landgenoten die naar Syrië zijn getrokken om er mee te vechten met terreurgroep IS, terug moeten halen. De kwestie is des te dringender na de Turkse inval in het noorden van Syrië en de verdrijving van de Koerden, die de gevangenkampen waar IS-strijders opgesloten zaten, bewaakten. Ook de dood van IS-leider Al-Baghdadi zorgt voor nieuwe ontwikkelingen.

“Iemand zal Al-Baghdadi vervangen”, zegt Gidwitz aan De Morgen. “Zelfs als die persoon niet hetzelfde aura of dezelfde capaciteiten heeft, krijgt IS een nieuwe leider. Er zitten tegelijk in noordelijk Syrië nog meer dan 2.000 buitenlandse IS-strijders gevangen in kampen in een zeer instabiel gebied. IS heeft al gedreigd dat ze deze kampen gaan aanvallen en hun strijders willen bevrijden. Het kan er weer erg gevaarlijk worden.”



Gidwitz wil dat de Europese landen de IS-strijders en hun verwanten zo snel mogelijk terughaalt, onder andere uit het kamp van Al Hol, dat nu nog onder controle van de Koerden staat. Maar het risico bestaat dat sommigen van hen kunnen ontsnappen. “Er zitten geradicaliseerden tussen die een bedreiging kunnen worden voor Syrië, Turkije, en Europa als ze terug naar hier migreren.”

De Amerikaanse ambassadeur zegt dat de VS bereid is zowel juridisch als logistiek bereid is ons land te helpen met de repatriëring. “Als België ernstig wordt inzake repatriëring, zijn we graag bereid om samen te zitten en informatie te delen die jullie nog niet hebben, maar waar wij wel over beschikken.”

Gisteren besliste de Brusselse kortgedingrechter nog dat de Belgische staat een Syriëstrijdster en haar twee kinderen binnen een termijn van 75 dagen moet terughalen.