Amerikaanse ambassadeur in Panama stapt op: "Ik kan niet meer voor Trump werken"

Bron: Reuters

Amerikaans ambassadeur John D Feeley. De Amerikaanse ambassadeur in Panama heeft zijn ontslag ingediend wegens principiële redenen. In zijn ontslagbrief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken schrijft John D Feeley dat hij niet langer kan werken voor Trump.

Het ministerie heeft het vertrek van Feeley bevestigd en stelt dat hij besloot "met pensioen te gaan om persoonlijke redenen, vanaf 9 maart dit jaar". Feeley is een carrièrediplomaat en een voormalige helikopterpiloot.

"Als diplomaat heb ik een eed afgelegd om de president en zijn administratie op apolitieke wijze getrouw te dienen, ook al zou ik het niet altijd eens zijn met bepaalde beleidslijnen. Mijn instructeurs hebben me ook duidelijk gemaakt dat indien ik dat niet kan doen, ik de eer aan mezelf moet houden en ontslag nemen. Die tijd is nu gekomen", stelt Feeley.

Het is niet bekend of het vertrek van Feeley te maken heeft met de uitspraken die Trump zou hebben gedaan tijdens overleg op het Witte Huis over immigratie. De Democratische senator Dick Durbin, die bij het overleg was, zei dat Trump Afrika en Haïti 'shitholes' (achterlijke landen) noemde. Trump ontkent dat hij die woorden heeft gebruikt.

Volgens lokale media stond Feeley's besluit al vast voordat de krant Washington Post berichtte over Trumps vermeende uitlating.