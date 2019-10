Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne legt explosieve verklaring over Trump af: “Militaire hulp aan Kiev rechtstreeks gekoppeld aan onderzoek naar Biden” IB TT

23 oktober 2019

09u30

De Amerikaanse president Donald Trump raakt in de Oekraïne-affaire nog meer in nauwe schoentjes, nu ook huidig ambassadeur voor Oekraïne William Taylor in het kader van het impeachment-onderzoek een belastende verklaring heeft afgelegd in het Congres. Taylor verklaarde onder ede dat hem is verteld dat Trump wel degelijk militaire en financiële hulp zou achterhouden tot de Oekraïense president zou aankondigen een onderzoek te openen naar de zoon van Joe Biden.

“In augustus en september van dit jaar raakte ik steeds meer bezorgd dat onze relatie met Oekraïne fundamenteel werd ondermijnd door een informeel kanaal van Amerikaanse beleidsmakers en door het achterhouden van vitale veiligheidshulp om binnenlandse politiek redenen”, verklaarde Taylor volgens Amerikaanse media aan de impeachment-commissie achter gesloten deuren.

CNN kon een kopie van Taylors openingsverklaring vastkrijgen, waarin de ambassadeur over 15 pagina’s gedetailleerd beschrijft wat hij allemaal had vernomen tijdens een reeks ontmoetingen met Amerikaanse politici. Bij het “informele kanaal van beleidsmakers” waren volgens Taylor onder andere Amerikaans EU-ambassadeur Gordon Sondland, de ondertussen opgestapte minister van Energie Rick Perry en Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani geweest zijn.

Volgens Taylor wilde Trump miljoenen dollar aan militaire hulp voor Oekraïne inhouden, zolang Kiev zich niet engageerde om een onderzoek in te stellen naar Joe Biden en diens familie, schreven zowel de New York Times en de Washington Post na de getuigenis. Die vraag kwam onder andere tijdens het ondertussen befaamde telefoongesprek van Trump met de Oekraïense president Zelenski van 25 juli naar voren.

Trump zou hebben geëist dat Zelenski openlijk verklaarde dat hij een onderzoek zou bevelen naar Hunter Biden, de zoon van Trumps rivaal Joe Biden. Hunter Biden was tot april van dit jaar lid van de raad van bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Burisma. Trump houdt zelf vol dat er geen sprake was van een ‘quid pro quo’ en dat hij aan Zelenski niet gevraagd heeft om een onderzoek in te stellen in ruil voor militaire hulp.

“Alles hing af van publiekelijke aankondiging onderzoek”

In zijn getuigenis zegt Taylor echter dat Trump er echt op aandrong dat zijn Oekraïense ambtgenoot een dergelijk onderzoek publiekelijk zou aankondigen. “President Trump drong wel degelijk aan dat president Zelenski een microfoon zou nemen en zou zeggen dat hij een onderzoek zou openen naar Biden en naar de verkiezingen van 2016, en dat Zelenski dat echt zelf zou moeten doen”, vertelde Taylor onder ede in de commissie.

"Alles" hing daarvan af: niet alleen het geplande bezoek van Zelenski aan het Witte Huis maar ook het vrijgeven van de bevroren hulp. Dat zou Sondland indertijd telefonisch aan Taylor hebben gezegd. Daarbij vertelde Sondland aan Taylor dat hij Zelenski had aangeraden de frase “Ik zal elke steen omdraaien” te gebruiken in het gesprek met Trump.

Sondland heeft afgelopen donderdag zelf voor de commissie verklaard dat hij niet betrokken was bij het onder druk zetten van de Oekraïense president en dat dat volgens Trump niet was gebeurd. Op dat vlak spreken Sondland en Taylor elkaar dus tegen. De Democraten in de impeachment-commissie willen Sondland dan ook opnieuw horen.

Taylor vernam naar eigen zeggen op 18 juli dat er op aandringen van Trump bijna 400 miljoen dollar aan militaire hulp werd geblokkeerd. Op 8 september zou Sondland hem hebben gezegd dat Zelenski ermee had ingestemd om een openlijke aankondiging te doen tijdens een interview met de Amerikaanse zender CNN. Op 11 september hoorde Taylor dat de militaire hulp was vrijgegeven, waarop hij de naaste medewerkers van Zelenski dringend afraadde om het geplande CNN-interview te laten doorgaan.

“Gecoördineerde lastercampagne”

Verschillende Democraten die in de impeachment-commissie zetelen, noemen de verklaringen van Taylor bijzonder belastend voor Trump. “Dit is echt een gamechanger, dit kan de dingen behoorlijk versnellen”, aldus parlementslid Stephen Lynch.

Taylor, een veteraan en ervaren diplomaat, was eerder ambassadeur in Oekraïne van 2006 tot 2009. Hij vervult de functie als waarnemend ambassadeur sinds Trump de vorige ambassadeur, Marie Jovanovitsj, heeft teruggehaald.

Het Witte Huis noemt zijn getuigenis een “gecoördineerde lastercampagne van linkse politici en radicale niet-gekozen bureaucraten”. “Vandaag was weer meer van horen zeggen en selectief lekken door de politiek-gedreven niet-openbare hoorzittingen van de Democraten”, zei de regering in een verklaring.

