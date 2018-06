Amerikaanse ambassadeur in Estland stopt ermee vanwege beleid Trump lva

Bron: AD 0 Jim Melville, de Amerikaanse ambassadeur in Estland, heeft zijn ontslag ingediend. Melville bekleedt sinds 2015 de functie in Tallinn en heeft er 33 jaar als diplomaat opzitten. Hij maakte zijn beslissing bekend in een bericht op Facebook dat enkel was bedoeld voor vrienden, maar in de handen van de website Foreign Policy viel.

Recente negatieve uitspraken van Trump over de Europese Unie en de NAVO hebben tot zijn beslissing geleid, aldus Melville. Het is de taak van een diplomaat om beleid te ondersteunen, schrijft de ambassadeur, en het moment dat dit niet meer lukt, is stoppen de meest eervolle oplossing. "Na voor zes presidenten en elf ministers van Buitenlandse Zaken te hebben gewerkt, had ik niet verwacht dat het voor mij ooit zo ver zou komen."

Dat hij nu, een paar jaar verwijderd van zijn pensioen, toch ontslag neemt, heeft volgens Melville te maken met recente uitspraken van de president, die zei dat "de EU is opgezet om te profiteren van de VS". Ook meent hij dat de NAVO even slecht is als Nafta, de vrijhandelszone die Canada, de Verenigde Staten en Mexico omvat. "Dit is niet alleen feitelijk onjuist, maar bewijst ook dat het voor mij tijd is om te gaan", aldus de ambassadeur.

Melville werkte eerder onder meer op Amerikaanse ambassades in Berlijn, Londen en Moskou. Hij legt per 29 juli zijn functie neer. Wie hem gaat opvolgen, is nog niet bekend.

Trump begint op 11 juli aan een Europees bezoek. Hij zal onder meer een NAVO-top bijwonen in Brussel. Ook ontmoet hij de Russische president Vladimir Poetin in Helsinki.

Melville is niet de eerste ambassadeur die stopt uit protest tegen het beleid van de regering-Trump. John Feeley, Amerikaanse ambassadeur in Panama, stapte in december op nadat Trump weigerde om gewelddadig gedrag van extreem-rechtse racisten te veroordelen.