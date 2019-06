Amerikaanse ambassades verboden om regenboogvlag te hijsen kv

09 juni 2019

04u15

Bron: NBC News, The Hill 0 Juni is Pride Month: de maand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de bestrijding van holebi- en transgenderfobie. Amerikaanse ambassades die ter gelegenheid daarvan een regenboogvlag willen hijsen, krijgen van de Trump-administratie echter een njet. Dat bevestigen drie Amerikaanse diplomaten aan NBC News.

Onder andere de Amerikaanse ambassades in Israël, Duitsland, Brazilië en Letland hadden toestemming gevraagd aan het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om de regenboogvlag te mogen hijsen aan de officiële vlaggenstok, maar ze kregen allemaal een nul op het rekest, zeggen de diplomaten. Wie een vlag wil hijsen aan de officiële vlaggenstok, heeft daarvoor immers de toestemming nodig van Washington.

De beslissing komt van Brian Bulatao, ondersecretaris voor management op het buitenlandministerie. Hij werkte destijds ook al met minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo samen bij de CIA.



De vlag mag wel elders op het domein van de ambassade opgehangen worden, maar niet aan de officiële vlaggenstok. Onder andere de ambassades in Berlijn en Seoul (Zuid-Korea) hebben elders aan het gebouw grote regenboogvlaggen opgehangen. De ambassade in Chennai (India) werd uitgelicht in regenboogkleuren.

The United States Embassy in New Delhi is lit up in #Pride colors to celebrate #PrideMonth. #LGBTPrideMonth pic.twitter.com/v6gxzAps8a U.S. Embassy India(@ USAndIndia) link

Het besluit staat in contrast met de bewering van president Trump dat hij wereldwijd de rechten van holebi’s en transgenders steunt. Ten tijde van Obama kregen Amerikaanse ambassades wereldwijd wel de toestemming om de regenboogvlag te hijsen.

Het verbod komt bijzonder hard aan bij de Amerikaanse ambassade in Berlijn, omdat ambassadeur Richard Grenell er aan het hoofd staat van een Amerikaans initiatief om een einde te maken aan de criminalisering van homoseksuelen in zo’n 70 landen waar dat vandaag nog steeds het geval is. Grenell is zelf openlijk homoseksueel.

Discriminatie

Hoewel Trump zich officieel voordoet als een voorstander van gelijke rechten voor de holebigemeenschap, wijzen holebirechtenorganisaties erop dat zijn bewind echter het tegendeel bewijst.

Eerder deze maand trad een richtlijn van de Trump-administratie in werking die stelt dat transgenders die een geslachtsoperatie hebben ondergaan of bij wie genderdysforie is vastgesteld, zich niet mogen aansluiten bij het Amerikaans leger. Tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk deze week, verdedigde Trump de beslissing door te zeggen dat transgenders “gigantische hoeveelheden medicijnen” nemen, vermoedelijk verwijzend naar hormonen. Zijn administratie heeft ook de wetten van de regering Obama teruggeschroefd die transgenders moesten beschermen tegen discriminatie in de gezondheidszorg.