Amerikaanse ambassade in Jeruzalem wordt ingehuldigd: golf van geweld verwacht TK

14 mei 2018

06u27

Bron: Belga 2 De nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem wordt vandaag, op de 70ste verjaardag van de oprichting van de staat Israël, officieel geopend. Het land verwacht als reactie een golf van protest en geweld in de Gazastrook.

Donald Trump zal zelf niet aanwezig zijn, maar wordt op de inhuldiging vertegenwoordigd door John Sullivan, de viceminister van Buitenlandse Zaken, en door zijn dochter en raadgeefster Ivanka Trump. Ook Trumps schoonzoon Jared Kushner zal aanwezig zijn.

De nieuwe ambassade wordt gevestigd in Arnona, in het zuiden van Jeruzalem, in het gebouw van het Amerikaans Consulaat. De Amerikaanse ambassadeur in Israël is nog op zoek naar een locatie waar de ambassade tegen eind 2019 permanent terecht kan. Dan zou Amerikaanse ambassade in Jeruzalem volledig operationeel moeten zijn.

Afkeuring

De Israëlische regering is bijzonder tevreden met het manoeuvre van de voornaamste bondgenoot. "Jeruzalem is al drieduizend jaar de hoofdstad van ons volk, en enkel van ons volk", zo triomfeerde premier Benjamin Netanyahu vandaag voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. Burgemeester Nir Barkat had het zelfs over "een stap die niets minder betekent dan de schepping van een nieuwe wereldorde".

Elders ter wereld wordt echter afkeurend gereageerd op de verhuis van Tel Aviv naar Jeruzalem. De Belgische premier Charles Michel noemde de verhuis "een gevaar voor het belangrijke vredesproces". Israël beschouwt Jeruzalem als zijn hoofdstad, maar een VN-resolutie voorziet dat Oost-Jeruzalem de hoofdstad zou worden van een ooit op te richten staat Palestina. De meeste landen hebben daarom hun Israëlische ambassade in Tel Aviv gevestigd om niet partijdig te zijn.

Toch treden een paar landen in de voetsporen van Trump. Guatemala is van plan om twee dagen na de Verenigde Staten zijn ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, en ook de Paraguayaanse ambassade in Israël verhuist volgens Israëlische informatie deze maand nog naar Jeruzalem. Ook in Roemenië gingen er vorige maand stemmen op om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Protest en geweld

Naar verwachting zullen de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever vandaag massaal de straat opgaan om te protesteren tegen de opening van de Amerikaanse ambassade. Vooral in Gaza, waar al wekenlang wordt geprotesteerd, valt geweld niet uit te sluiten. De voorbije weken vielen er al tientallen doden en honderden gewonden bij de protesten. Israëlische scherpschutters schoten daarbij zonder scrupules Palestijnen aan de overkant van de grens neer.

Al-Qaida

Al-Qaida-leider Ayman al-Zawahiri heeft als reactie opgeroepen tot een jihad tegen de Verenigde Staten. Hij zei dat de beslissing van Washington om zijn ambassade naar Jeruzalem te verhuizen het bewijs is dat de onderhandelingen en de "afkoeling" de Palestijnen niet ten goede zijn gekomen.

In een vijf minuten durende video, genaamd 'Tel Aviv is ook land van moslims', noemde hij de Palestijnse autoriteit "de verkopers van Palestina" en riep hij zijn aanhangers op om de wapens op te nemen. De Amerikaanse president Donald Trump "is duidelijk geweest en heeft het ware gelaat van de moderne kruistochten getoond (...). De afkoeling werkt niet met hem, enkel het verzet (...) via de jihad".

Het is SITE Intelligence Group, een agentschap dat islamistische websites screent, die de videoboodschap uitschreef van Zawahiri, de Egyptische dokter die aan het hoofd kwam van Al-Qaida na de dood van Ossama bin Laden in mei 2011. Volgens hem zijn de moslimlanden er niet in geslaagd in het belang van moslims te handelen binnen de Verenigde Naties, een instelling die Israël erkent. In plaats van zich neer te leggen bij de resoluties van de V-Raad zouden ze zich beter onderwerpen aan de sharia, vindt hij.