Amerikaanse agenten spelen spelletje Russische roulette. En dan sterft Katlyn (24) ADN

29 januari 2019

11u35

Bron: ABC News, USA Today 2 Een politieagent uit St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, wordt vervolgd voor het doden van een collega-agent. Een bizar spelletje Russische roulette liep vorige week bijzonder tragisch af.

Agent Nathaniel Hendren (29), in functie op dat moment, en Katlyn Alix (24) (niet aan het werk) stopten woensdagnacht bij het huis van Hendren in het zuiden van de stad, samen met diens partner. Hendren en Alix besloten er de tijd te verdrijven met een “spelletje”, blijkt uit gerechtelijke documenten.

Om beurten

Hendren verwijderde alle kogels uit een revolver, op eentje na. Even draaien met die cilinder, en gaan. Om beurten richtten hij en Alix het wapen naar elkaar en haalden ze de trekker over. Russische roulette, zoals dat heet.



Hendren begon voorzichtig. Hij pakte het wapen, richtte het weg van Alix en haalde de trekker over. Niks. Zij pakte het wapen en richtte het naar hem. Klik. Opnieuw niks. Hendren nam de revolver weer over en richtte op Alix. Klik. Een schot. Récht in haar borst.

Knal

De derde agent had zich op dat moment al van de situatie gedistantieerd, blijkt uit een politieverklaring. “Speel niet met wapens. Jullie zijn agenten”, had hij gezegd, voor hij de kamer uit liep. En toen die knal. De agent liep terug naar zijn twee collega’s en trof Alix met een schotwonde in de borst aan. De mannelijke agenten snelden de jonge vrouw nog naar het ziekenhuis in hun politiewagen, maar daar bezweek ze niet veel later aan haar verwondingen.

“Niets voor haar”

“Dit is een verschrikkelijk incident voor de echtgenoot, ouders en familie van Katlyn Alix, en voor onze hele gemeenschap”, stelt procureur Kim Gardner in een statement. “Uit alles wat ik hoor over deze slimme, jonge vrouw blijkt dat ze het politiedepartement op een eerbare manier vertegenwoordigde en dat ze een mooie toekomst tegemoet ging.”

Ook volgens Scott Rosenblum, advocaat van haar ouders, was het “totaal niets voor haar” om roekeloos met wapens te spelen. “Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over wat hier is gebeurd”, klinkt het. Alix was al twee jaar politieagente, daarvoor zat ze in het leger.

Vervolging

De procureur is niet van plan om de mantel der liefde boven te halen. “Zoals ik al vaak heb gezegd, zal ik mensen die de wet overtreden altijd ter verantwoording roepen. Ongeacht hun beroep of publieke status. Hoe pijnlijk het ook voor mij en mijn medewerkers is om deze aanklacht tegen agent Hendren in te dienen, Katlyn en haar familie verdienen gerechtigheid.”

Nathaniel Hendren, een voormalige marinier, wordt nu beschuldigd van onvrijwillige doodsslag en gewapende criminele feiten. Hij kijkt tegen een gevangenisstraf van 10 jaar aan.

Niet lang na de schietpartij raakte de agent gewond aan zijn oog. Hij staat ook met een blauw oog op zijn politiefoto. Zijn advocaat wil geen details geven over de verwondingen. Volgens sommige media sloeg Hendren zijn gezicht tegen de achterruit van zijn politiewagen, die geparkeerd stond aan het ziekenhuis. Hij zou heel goed bevriend zijn geweest met Alix.

Statement by @StLouisCityCA and charges regarding the homicide of @SLMPD officer Katlyn Alix. pic.twitter.com/cEryROo1kF Circuit Attorney(@ stlcao) link

Meer over Katlyn Alix