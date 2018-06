Amerikaanse agenten redden jongeman uit brandende auto Jolien Lelièvre

21 juni 2018

22u41

Bron: VTM NIEUWS 0

In Nevada, in de Verenigde Staten hebben agenten een jongeman uit een brandende wagen gered. De bestuurder was door overdreven snelheid van de weg geraakt en dat zorgde voor een spectaculaire crash. Nadien vatte de wagen vuur. Op beelden is te zien hoe de agenten richting het voertuig lopen om de bestuurder te helpen. Er vindt eerst een ontploffing plaats, maar daarna slaagt de politie er toch in om de jongeman bij het wrak vandaan te halen en hem in veiligheid te brengen.