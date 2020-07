Amerikaanse agenten dringen Chinees consulaat in Houston binnen JdJ RL

25 juli 2020

02u04

Bron: AD, ANP, CNN, Reuters 2 UPDATE Een groep federale agenten heeft vrijdag de achterdeur van het Chinese consulaat in Houston opengebroken. De actie kwam kort nadat het Een groep federale agenten heeft vrijdag de achterdeur van het Chinese consulaat in Houston opengebroken. De actie kwam kort nadat het bevel van de Amerikaanse regering tot sluiting van de diplomatieke post van kracht werd.

Eerder bestond er nog twijfel over wie de mannen waren. Ze reageerden niet op vragen van verslaggevers. Dezelfde groep was ook al gezien toen zij de deur aan een andere kant van het gebouw met een hangslot vergrendelde. Nadat de agenten het consulaat waren binnengegaan, bewaakten twee geüniformeerde beveiligers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de deur.

Persbureau Reuters meldt op basis van getuigen dat de staf van het consulaat het gebouw vrijdagmiddag kort na vier uur ‘s middags (lokale tijd) heeft verlaten.

“Spionagecentrum”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd op de ontwikkelingen in Houston, net zomin als de Chinese ambassade in Washington. Wel noemde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo het consulaat donderdag een waar “spionagecentrum”.

De VS gaven dinsdag opdracht de diplomatieke post in Houston binnen enkele dagen te sluiten. Vrachtwagens reden daarna af en aan om spullen en apparatuur weg te halen. Ook zouden documenten in brand zijn gestoken. China reageerde boos en gaf opdracht het Amerikaanse consulaat in Chengdu te sluiten.

Chinese inlichtingendiensten

De Amerikaanse autoriteiten gaven vrijdag meer uitleg over de achtergronden van de maatregel. De VS weten volgens een functionaris dat diplomatieke missies zich bezighouden met het stelen van informatie en andere schadelijke activiteiten.

Zo heeft een man uit Singapore toegegeven dat hij in de VS heeft gespioneerd voor China, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. De man, Jun Wei Yeo, ook bekend als Dickson Yeo, legde volgens het departement via een politiek adviesbureau contacten met Amerikanen die interessant konden zijn. Via hen verzamelde hij informatie die hij aan de Chinese inlichtingendienst doorspeelde. Hij verklaarde zich schuldig in een zaak waarin hij is aangeklaagd voor illegale activiteiten als een buitenlandse agent.

