Amerikaanse agente die verkeerde flat binnenging en bewoner doodschoot schuldig aan moord KVDS

01 oktober 2019

18u44

Bron: Reuters 0 Een politieagente uit Dallas in de Amerikaanse staat Texas is schuldig bevonden aan moord, nadat ze per vergissing in plaats van haar eigen flat die van haar buurman binnenging en hem doodschoot. Amber Guyger (31) dacht naar eigen zeggen dat Botham Jean (26) een indringer was.

De feiten gebeurden op 6 september vorig jaar. Accountant Botham Jean was volgens lokale media ijs aan het eten, toen zijn buurvrouw – die al vier jaar bij de politie was, maar intussen ontslagen is – hem plots beschoot. De vrouw had er net een shift van 13,5 uur opzitten.

Protest

De dood van de man lokte veel protest uit, zeker toen bleek dat de openbare aanklager de agente alleen wilde vervolgen voor doodslag. Uiteindelijk werd de aanklacht toch moord.





Guyger getuigde tijdens het proces. Ze vertelde in tranen dat ze spijt had van wat er was gebeurd en dat ze oprecht had gedacht dat haar leven in gevaar was. “Het spijt me, het spijt me”, zei ze. “Ik moet hier nu elke dag mee leven.” (lees hieronder verder)

Ze gaf tijdens haar ondervraging door het Openbaar Ministerie wel toe dat ze de intentie had gehad om de ‘indringer’ te doden, toen ze tot twee keer toe op hem schoot. Ze zou volgens de openbare aanklager ook niet veel gedaan hebben om haar buurman te helpen, toen ze haar fout ontdekte. Ze belde wel de hulpdiensten, maar diende de man geen eerste zorgen toe.

Vreemd

De aanklager vond het bijzonder vreemd dat de vrouw een aantal overduidelijke aanwijzingen gemist had die erop wezen dat ze niet in haar eigen woning was. Zo lag er een felrode mat voor de deur van haar buurman, terwijl zij zelf geen mat had. In de flat hing ook de geur van marihuana. (lees hieronder verder)

Ze zou afgeleid geweest zijn door een telefoontje van 16 minuten dat ze had op de terugweg naar huis met een voormalige collega, met wie ze ooit een relatie had gehad. Volgens de vrouw was dat telefoontje werkgerelateerd, maar dat trok de openbare aanklager in twijfel. De vrouw zou daarvoor met haar collega aan het sexten geweest zijn, maar de berichten verwijderd hebben.

De jury volgde de openbare aanklager en verklaarde de vrouw dinsdag schuldig aan moord. Guyger riskeert nu een levenslange gevangenisstraf.