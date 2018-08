Amerikaanse agent krijgt 15 jaar nadat hij ongewapende tiener doodschoot kg

30 augustus 2018

07u45

Bron: ANP 1 Een voormalige politieagent in Texas heeft vijftien jaar cel gekregen wegens het doodschieten van een ongewapende zwarte tiener. De inmiddels 38-jarige agent Roy Oliver schoot in een voorstad van Dallas vorig jaar op een auto die hij met een collega wilde stoppen. Hij raakte daarbij een van de inzittenden, de vijftienjarige Jordan Edwards, die overleed.

De jury oordeelde dinsdag al dat de agent daarmee een moord pleegde. Een veroordeling van een agent voor het doodschieten van een onbewapende burger komt zelden voor in de VS. De dood van Edwards ontketende een felle discussie in de VS over mogelijk racistische motieven van agenten bij het schieten op verdachten die een donkere huidskleur hebben.

Olivers advocaten hebben betoogd dat de agent schoot omdat hij meende dat het leven van zijn partner in gevaar was. Hij schoot vijf keer op de auto die wegreed. Ze gaan in beroep.