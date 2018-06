Amerikaanse agent geeft vrouw klappen op het hoofd: “Je staat op het punt neergeslagen te worden” kv

02 juni 2018

00u01

Bron: The Guardian, Washington Post, Hollywood Life, Facebook 0 In Wildwood, een stad aan de kust van de Amerikaanse staat New Jersey, is het tot een hardhandige confrontatie gekomen tussen een agent en een vrouw op het strand die had geweigerd om haar familienaam te geven. De politie van Wildwood maakte drie fragmenten van bodycambeelden openbaar, goed voor 9 minuten beeldmateriaal in totaal. Op de beelden is te zien hoe de agent achter de vrouw aangaat en roept dat hij haar klappen gaat verkopen. Vervolgens smakt hij haar tegen de grond en slaat hij haar meermaals op het hoofd.

De 20-jarige Emily Weinman bracht vorig weekend samen met vrienden, waaronder de vader van haar achttien maanden oude dochter, een dag door op het strand van Wildwood, waar het tot de ongelukkige confrontatie met de politie kwam. Aangezien de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in New Jersey 21 jaar is, voerden agenten alcoholcontroles uit.

Op de bodycambeelden is te zien dat de agenten Weinman twee keer een alcoholtest laten afleggen omdat er in haar omgeving ongeopende alcoholblikjes liggen. Weinman stemt in, maar de test is twee keer negatief. Die alcohol is van haar tante, die momenteel even weg is, beweert ze.

De agenten willen haar familienaam weten, maar Weinman weigert. “Je bent boos omdat je dacht dat we aan het drinken waren en je ademtest bleek negatief”, reageert de vrouw. Volgens haar hebben ze geen reden om haar familienaam te vragen.

Uiteindelijk besluiten de agenten haar te arresteren. Weinman wandelt weg en roept herhaaldelijk op Max, de vader van haar dochter, om hulp.

Vuistslagen

“Kom hier”, zegt de agent die achter haar aan gaat, maar Weinman zegt hij haar niet mag aanraken. “OK, het is genoeg. Je staat op het punt neergeslagen te worden”, reageert de politieman. Weinman lijkt de armen uit te strekken om zich te verweren en de camerabeelden zijn even erg onduidelijk. “Wat doe je? Raak me niet aan!”, schreeuwt ze.

De agent pint haar op haar buik tegen de grond en grijpt de vrouw vast bij haar haren. Weinman roept dat de agent “verdomme van haar af moet gaan”. “Je hebt het recht niet om me zo te slaan en te versmachten... Ik deed niets verkeerds”, zegt ze.

Op onderstaande beelden, die gefilmd werden door een andere strandtoerist, is te zien hoe de politieman vervolgens door het lint gaat: “OK, dat is genoeg”, zegt hij, vooraleer hij Weinman enkele rake klappen op het hoofd uitdeelt. Op de bodycambeelden is eveneens te zien dat zijn vuist neerkomt.

“Ik deed niets verkeerds”, roept Weinman nog, die naar de agent spuugt. “Jij blank stuk vuil”, zegt ze nog. Terwijl ze weggeleid wordt, slingert ze hem nog enkele andere beledigingen naar het hoofd.

Weinman wordt in de boeien geslagen. Als ze wil weten waarom ze gearresteerd wordt, zeggen de agenten dat ze gedronken had. Een bewering die Weinman ontkent en die ook niet strookt met de negatieve ademtest die ze aflegde.

Nadat dat de vrouw in een politievoertuig is gezet, vragen andere mensen op het strand waarom ze klappen kreeg. “Ze probeerde ons te schoppen”, zegt een van de aanwezige agenten, maar die bewering wordt door de omstaanders betwist.

Verwondingen

Weinman wordt aangeklaagd voor het aanvallen van een politieagent, ordeverstoring en weerspannigheid bij de arrestatie. Dinsdag moet ze voor de rechter verschijnen, al wordt dat volgens haar advocaat vermoedelijk uitgesteld. De vrouw liep verwondingen aan haar rug en nek op, deelt haar advocaat mee.

In een ondertussen weer verwijderd bericht op Facebook zegt Weinman dat ze nu wel betreurt dat ze de agenten haar naam niet gaf, maar "de hele situatie was dubieus en ik vertrouwde het niet...".

Onderzoek

Volgens Ernie Troiano Jr, de burgemeester van Wildwood, was Weinman de "agressor" en blijkt uit de bodycambeelden dat ze de agenten beledigde en bespuugde. Op de beelden is echter te zien dat Wildwood de agenten pas beledigt en naar hen spuwt nadat ze door hen fysiek was aangepakt. Bovendien spuugde ze enkel omdat er zand in haar mond zet, beweert ze.

De politie van Wildwood reageerde eerder deze week via Facebook op de video die door de ooggetuige werd gemaakt. “Commissaris Regalbuto zegt dat hij, hoewel hij deze video alarmerend vindt, pas een oordeel zal vellen als de finale resultaten van het onderzoek binnen zijn”. De twee betrokken agenten mogen voorlopig enkel administratieve taken uitvoeren terwijl het onderzoek naar het incident loopt, luidt het verder.

Bekijk hieronder het volledige, 9 minuten lange fragment: