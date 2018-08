Amerikaanse agent breekt man zijn kaak met rake klappen met zaklamp ADN DVDE

24 augustus 2018

18u05

Bron: AP 0 Een politieagent uit St. Louis heeft een zwarte man zo hard geslagen met zijn zaklamp dat diens kaak brak. Het incident dateert van een jaar geleden, deze week is de agent officieel in beschuldiging gesteld voor mishandeling. Een getuige filmde alles.

De politie arriveerde in augustus 2017 bij het appartement van de 24-jarige om zijn auto weg te slepen. Toen de jongeman buitenkwam, wilden de agenten hem arresteren. De twintiger liep weg, maar kon al snel geklist worden. Vervolgens werd hij op de grond gewerkt en kreeg hij klappen op het hoofd en in zijn gezicht met de metalen zaklamp, vooraleer hij in de boeien werd geslagen.

De verwondingen van de jongeman waren zo ernstig dat zijn mond 10 weken lang bijna volledig dichtgenaaid moest blijven, zo meldt zijn advocaat. Ook aan zijn oor had hij zware verwondingen opgelopen. De twintiger zelf werd beschuldigd van verstoring van de vrede en verzet tegen zijn arrestatie. Er is nog geen uitspraak gedaan in zijn zaak. In april van dit jaar spande hij zelf een proces aan tegen de politieagent, voor overdreven geweld. De 24-jarige was ongewapend en hij vormde geen enkel gevaar voor de agent, betoogt zijn advocaat. Sinds de officiële beschuldiging van mishandeling woensdag is de agent geschorst.