Amerikaanse aanval "zal verwoestende oorlog in Irak veroorzaken” jv

03 januari 2020

09u54

Bron: afp 0 De ontslagnemende Iraakse premier Adel Abdel-Mahdi oordeelt dat de Amerikaanse luchtaanval in Irak "een verwoestende oorlog in Irak" zal veroorzaken. Bij de luchtaanval kwam onder meer de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven, maar ook Abu Mahdi al-Muhandis, de nummer twee van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaabi die tot de Iraakse staat behoort.



"De moord op een Iraakse militaire commandant die een officiële post bekleedt, is een agressie tegen Irak, de staat, de regering en het volk", aldus de Iraakse premier. "Het uitvoeren van fysieke liquidatie-operaties tegen leidende Iraakse figuren of van een bevriend land op Iraakse grond is een flagrante schending van de Iraakse soevereiniteit en een gevaarlijke escalatie die een verwoestende oorlog in Irak, de regio en de wereld veroorzaakt", aldus de premier. De aanval is volgens hem ook een schending van de voorwaarden die de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land toestaan.



Volgens de premier waren Soleimani en al-Muhandis "symbolen" van de Iraakse overwinning op terreurgroep Islamitische Staat (IS).