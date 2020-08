Amerikaanse aanklager bindt strijd aan met vuurwapenorganisatie NRA kv

06 augustus 2020

18u52

Bron: Reuters, ANP, NBC News 6 Een Amerikaanse openbare aanklager bindt de strijd aan met de National Rifle Association (NRA). De politiek invloedrijke organisatie is een groot verdediger van wapenbezit voor Amerikaanse burgers. Volgens Letitia James, de procureur-generaal van de staat New York, maakt het bestuur van het bedrijf zich schuldig aan financieel wanbeheer.

James streeft naar een ontbinding van de NRA, de grootste en machtigste wapenlobby in de Verenigde Staten. Leiders van de roemruchte organisatie sluisden volgens haar immers miljoenen dollars weg voor persoonlijk gebruik en om voormalige medewerkers te laten zwijgen of loyaal te laten zijn. De organisatie staat in New York, waar ze de meerderheid van haar financiën regelt, geregistreerd als een non-profitorganisatie.

Bahama’s

In een verklaring deelde James vandaag mee dat leidinggevenden van de NRA “miljoenen en miljoenen van NRA-reserves hebben aangewend voor persoonlijk gebruik”, waarmee ze niet alleen de het inwendige beleid van de organisatie schendden, maar ook lokale en federale wetten. NRA-leiders betaalden met geld uit de kas familiereizen naar de Bahama's, privévliegtuigen en dure maaltijden. In drie jaar werd er zo 64 miljoen dollar doorheen gejaagd. De organisatie had een overschot maar kampt nu met een tekort.De NRA “opereerde als een broedplaats voor hebzucht, misbruik en schaamteloze illegaliteit”, aldus James.



De rechtszaak neemt zowel de NRA als organisatie in het vizier, alsook vier leidinggevenden, waaronder CEO Wayne LaPierre die al tientallen jaren aan de top van het bedrijf staat. Daarnaast ook financieel directeur Wilson Phillips, voormalig stafchef en directeur algemene operaties Joshua Powell en advocaat John Frazer.

LaPierre zou meer dan 500.000 dollar (421.000 euro) uitgegeven hebben aan acht reisjes naar de Bahama’s op drie jaar tijd, de huur van luxewagens, NRA-geld gebruikt hebben voor de kappersbeurten en make-up van zijn vrouw en een overeenkomst na uitdiensttreding ter waarde van 17 miljoen dollar (een goeie 14 miljoen euro) verkregen hebben.

Bittere strijd

Letitia James is lid van de Democratische partij. Waarnemers voorzien een bitter gevecht. De NRA is immers de grootste en machtigste wapenlobby in de VS en wordt door conservatieven vereerd als een voorvechter van het Amerikaanse grondwettelijke recht om wapens te houden en te dragen. De tegenstanders zien de NRA als symbool van ongebreideld wapengeweld, waardoor elk jaar duizenden slachtoffers vallen.

De NRA is doorweven van fraude en misbruik en daarom willen we de ontbinding van de NRA, omdat geen enkele organisatie boven de wet staat Letitia James, procureur-generaal New York

James ontkent dat ze achter de wapenlobby aangaat omdat die de Amerikaanse president Trump steunt. “De invloed van de NRA is zo sterk dat de organisatie tientallen jaren lang ongecontroleerd bleef, terwijl leidinggevenden miljoenen in eigen zakken stopten”, aldus de procureur-generaal. “De NRA is doorweven van fraude en misbruik en daarom willen we de ontbinding van de NRA, omdat geen enkele organisatie boven de wet staat.”

Ook de procureur-generaal van Washington, DC stelde vandaag een rechtszaak in tegen de NRA wegens misbruik van liefdadigheidsfondsen en verkwisting.

“Aanval”

In reactie op de aantijgingen noemde NRA-voorzitter Carolyn Meadows James’ aanklacht vandaag een “ongegronde aanval met voorbedachten rade op onze organisatie en de vrijheden van het tweede amendement die ze verdedigt.” Het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet garandeert het recht van de burgers op wapenbezit.

“Het is een transparante aanval om politieke punten te scoren en de leidende stem in de oppositie tegen de linkse agenda aan te vallen”, aldus Meadows in een verklaring. “Dit is een machtsgreep van een politieke opportunist: een wanhopige poging die deel uitmaakt van een politieke vendetta op hoog niveau. Onze leden laten zich niet intimideren of pesten in hun verdediging van politieke en grondwettelijke vrijheid.”

De Amerikaanse president Donald Trump, die de steun krijg van de NRA, zei vandaag aan journalisten voor het Witte Huis dat James’ proces “een vreselijke zaak” is. “Ik denk dat de NRA naar Texas moet verhuizen en er een heel goed en mooi leven leiden", voegde hij eraan toe.