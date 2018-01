Amerikaanse (66) hoest zich (letterlijk) een breuk HA

23 januari 2018

16u35

Bron: The Independent, New England Journal of Medicine 0 Je kan je een breuk lachen, maar blijkbaar ook een breuk hoesten. Het overkwam een 66-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Massachusetts, schrijft The Independent.

De vrouw had al twee weken last van een droge hoest en pijn in de rechterzij, maar volgens een dokter leed ze gewoon aan de griep. Hij schreef medicijnen voor en stuurde haar terug naar huis.

Vijf dagen later klopte de zieke vrouw opnieuw aan bij de arts. De klachten waren niet afgenomen, integendeel. Pas toen de dame de enorme blauwe plek in haar rechterzij liet zien, ging bij de dokter een belletje rinkelen dat er meer aan de hand was.

De zestiger onderging een CT-scan en die bracht aan het licht dat ze een rib gebroken had door hard te hoesten. Verdere tests bevestigden dat de vrouw de erg besmettelijke ziekte kinkhoest had opgelopen, hoewel ze zich daar acht jaar eerder had tegen laten vaccineren.

De vrouw ging onder het mes voor de gebroken rib en kreeg antibiotica om de infectieziekte van de luchtwegen te behandelen. Ze herstelde volledig, aldus New England Journal of Medicine.

Ziekenhuispersoneel en familie van de vrouw werden preventief behandeld om een verdere verspreiding van de bordetella pertussis-bacterie te voorkomen.