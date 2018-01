Amerikaanse (23) bewijst maagdelijkheid die ze voor 10 miljoen wil verliezen Joeri Vlemings

25 januari 2018

13u57

Bron: news.com.au 0 Op de eerste dag van het jaar liet de 23-jarige Bailey Gibson zich al meteen fel opmerken, met haar besluit om haar maagdelijkheid te veilen. Drie weken later legt ze de bewijzen op tafel van haar nog volledig intacte maagdenvlies én verklapt ze hoeveel geld ze zou willen krijgen van wie haar bloempje zal plukken: 10 miljoen dollar, alstublieft.

Bailey Gibson is natuurlijk lang niet de eerste maagd die bereid is iemand haar virginiteit te schenken in ruil voor een behoorlijke som gelds. Ze haalt wel een primeur met het duizelingwekkende bedrag dat ze wil voor haar eerste keer. Om dat gigantische bod effectief binnen te rijven heeft Bailey de hulp ingeroepen van Moonlite Bunny Ranch in Nevada, een legaal bordeel met ervaring inzake maagdelijkheidsveilingen.

Bordeeleigenaar Dennis Hof liet Bailey Gibson medisch onderzoeken om te bewijzen dat haar maagdenvlies nog helemaal intact is. Het attest werd wereldkundig gemaakt (zie onder). Bailey vindt dat belangrijk omdat ze zelf in het verleden vaak twijfelde aan de "oprechtheid over de seksuele onschuld" van haar voorgangsters. Ze is naar eigen zeggen wel degelijk "the real thing": "Ik ben een honderd procent maagd, écht, en mijn arts kan dat bevestigen".

Gegadigden kunnen tot 15 september bieden. De 'consummatie' is gepland in het weekend van 13 oktober, in de Moonlite Bunny Ranch. Op dit moment staat het hoogste bod op 1.186.000 dollar, een niet onaardig bedrag maar toch nog ver van de vooropgestelde tien miljoen dollar (een goeie acht miljoen euro). "Ik wil tien miljoen", houdt ze vol. "Ik verkoop iets dat ik maar één keer kan verkopen, en het is het allerintiemste waar je een prijs kan opzetten. Mijn onschuld voor minder opgeven, vind ik misdadig. Ik ben het waard en de man aan wie ik mijn kuisheid verlies zal ook iemand zijn die de echte waarde van mijn onaangeroerde vrouwelijkheid begrijpt."

De interesse is overweldigend. Dat had Moonlite Bunny Ranch ook verwacht, toch wat de kandidaten betreft. Maar het bordeel werd compleet verrast door een opvallend "neveneffect": het aantal aanvragen van dames die eveneens hun maagdelijkheid aan de hoogste bieder willen schenken. Dat zijn er nu al meer dan duizend sinds begin januari.

Hoe Bailey, katholiek opgevoed door adoptieouders in Californië, tot haar drastische beslissing kwam? "Als je mij op straat zou tegenkomen en ik zou je zeggen dat ik nog maagd ben, dan zou je waarschijnlijk zeggen: 'Ja, natuurlijk... Echt niet!' Maar in tegenstelling tot wat iedereen denkt, kunnen ook aantrekkelijke 23-jarigen nog maagd zijn, gelukkig maar", schreef ze in haar oorspronkelijke lanceringspost. De ex van Bailey bewoog haar uiteindelijk tot haar bijzondere keuze. Hij had haar beloofd te zullen wachten tot hun huwelijk om met haar naar bed te gaan, maar ging intussen wel vrolijk van bil met andere vrouwen. "Het was een foute beslissing van mij om te wachten tot ons huwelijk, want mijn ex-lief was dat wachten niet waard", zei het gebroken hart van Bailey daarover.

Nog dit: als Bailey erin slaagt haar kostelijke bezit te verkopen voor 10 miljoen, dan krijgt ze zelf daar 'maar' 5 miljoen van. De andere helft is voor de Bunny Ranch.