Amerikaanse (20) schiet automobilist dood die haar de pas afsnijdt mvdb

19 februari 2018

07u03

Bron: Boston Globe - New York Post 0 Een Amerikaanse zit sinds donderdag in de cel na de moord op een automobilist (34) in de stad Lowell in Massachusetts. Het motief? Graciela Paulino (20) verklaarde dat bouwvakker Mark Devoe haar bij een inhaalmanoeuvre de pas had afgesneden. Ze vuurde enkele schoten af die Devoe dodelijk in de borst troffen. De vrouw schreef op haar Facebookprofiel na de feiten nogal opscheppend over haar daden.

Volgens een getuige die bij slachtoffer Devoe in de wagen zat, keerden ze donderdagmiddag terug van hun lunchpauze. Ze merkten dat een wagen hen achtervolgde. Paulino deed hen teken te stoppen. Devoe en de vrouw gingen in discussie met hevig heen-en-weer gescheld tot gevolg.

Devoe en zijn bijrijder reden daarna naar de nabijgelegen werf en stapten uit. Paulino volgde hen nog steeds, vertraagde en vuurde vanuit de wagen enkele schoten af. De bloedende Devoe riep uit dat hij was geraakt. Hij liep nog terug naar zijn wagen en trachtte de vrouw te achtervolgen, maar reed even later tegen een drempel. Hij overleed in het ziekenhuis.

Op Paulino's Facebookprofiel verscheen twee uur na de feiten een boodschap, waarin ze opschepte over de moord. Paulino verklaarde, in pover Engels, dat ze de man had gewaarschuwd. "Don't make me spank you!", klonk het letterlijk. Ze werd nog dezelfde dag na verhoor naar de gevangenis overgebracht.

De vrouw werd 's anderendaags voorgeleid voor de rechter, waarin ze officieel werd beschuldigd van moord. De rechter bepaalde dat er geen vrijlating op borgtocht mogelijk is. De vader van Devoe was aan het gerechtsgebouw aanwezig en richtte zich via cameraploegen tot Donald Trump. De Amerikaanse president zou van het beschermen van zijn burgers een topprioriteit moeten maken. Hij doelde daarmee op strenger wapenbezit, in de nasleep van de dodelijke schietpartij op de middelbare school in Parkland (Florida). De familie van Devoe heeft een crowdfundingspagina opgezet om de kosten van de begrafenis te dekken.