Amerikaans vliegdekschip voor het eerst naar Afro-Amerikaan vernoemd YV

21 januari 2020

11u57

Bron: ANP, CNN 0 Voor het eerst in de geschiedenis van de VS is een vliegdekschip vernoemd naar een Afro-Amerikaan, volgens CNN. Het schip is maandag tijdens een ceremonie ter ere van Martin Luther Kingdag de USS Doris Miller gedoopt in de marinehaven van Pearl Harbor in Hawaï.

Doris Miller, onder strijdmakkers bekend als 'Dorie', vocht in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners en kreeg onder andere een Purple Heart onderscheiding. Hij is de eerste zwarte Amerikaan die werd gedecoreerd met de hoogste onderscheiding van de vloot, het Navy Cross. Tijdens de Japanse verrassingsaanval op de Amerikaanse vlootbasis Pearl Harbor in 1941 bemande hij het luchtafweergeschut op zijn schip en bleef schieten op Japanse vliegtuigen tot zijn ammunitie op was. Miller sneuvelde in november 1943 op 24-jarige leeftijd nadat zijn schip door een Japanse onderzeeër was getorpedeerd.

In 1973 werd een fregat al eens naar Miller vernoemd, maar dat schip werd later weer verschroot. Vliegdekschepen hebben een hoog aanzien binnen de Amerikaanse vloot en vervullen een belangrijke strategische functie. Er zijn er momenteel elf, waarvan het meest recente - de USS Gerald Ford - ook het duurste schip van de marine is.

Dat het schip net maandag vernoemd werd naar Miller is niet toevallig. Elke derde maandag van januari vieren de Amerikanen Martin Luther Kingdag. King is bekend door zijn beroemde speech ‘ik heb een droom’, waarin hij voor gelijkheid voor Afro-Amerikanen pleitte.