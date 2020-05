Amerikaans vliegdekschip vaart weer uit na quarantaine kv

21 mei 2020

05u48

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt heeft het eiland Guam vandaag verlaten, twee maanden nadat het daar voor anker moest doordat het coronavirus aan boord was uitgebroken. De Amerikaanse marine meldt dat het schip is uitgevaren richting de Filipijnse Zee.

Volgens de marine heeft de bemanning getraind in het in acht nemen van sociale afstand en coronarichtlijnen. Er is onder andere geoefend met het dragen van mondkapjes, medisch toezicht van alle bemanning, aangepaste eettijden en een medische evacuatie.

In april meldde de regering dat 840 van alle 4.234 opvarenden na tests besmet bleken met het coronavirus. Het gros van de bemanning moest verplicht in quarantaine en isolatie op Guam. Een besmette matroos stierf. Vorige week vrijdag meldden Amerikaanse media dat vijf teruggekeerde matrozen geïnfecteerd waren.



"Na het hele schip van boeg tot steven te hebben gereinigd, is het gepaste aantal bemanningsleden om het schip onderweg te bedienen uit quarantaine teruggekeerd", zei de marine in een verklaring. Volgens CNN zitten meer dan 600 matrozen nog in isolatie.

Brett Crozier, kapitein op de Theodore Roosevelt, werd vorige maand ontslagen nadat hij alarm had geslagen over de virusuitbraak op zijn schip. In een brief had hij kritiek op de aanpak van de uitbraak. De brief lekte uit en bracht het Pentagon in verlegenheid, waarop Crozier zijn baan verloor.