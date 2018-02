Amerikaans tienermeisje (15) verdwijnt na Snapchat-afspraakje, wordt dagen later teruggevonden, maar is nu toch overleden avh

06 februari 2018

13u18

Bron: Daily Mirror 0 In november verdween de 15-jarige Heaven Ray Cox nadat ze via Snapchat contact had gehad met een veel oudere man. Na een grote zoekactie werd Heaven veilig en wel teruggevonden, maar enkele weken later meldt haar moeder dat het meisje is gestorven. De oorzaak van haar dood blijft voorlopig onduidelijk.

“Onze lieve Heaven heeft ons verlaten om bij Jezus te zijn”, schrijft Heavens moeder Tammy op Facebook. “Sommige heldere lichten horen niet thuis in deze donkere, wrede wereld. Zing met de engeltjes lief meisje. Ik hou van jou.”

Er hangen veel vraagtekens rond het verhaal van Heaven Ray Cox. Het 15-jarige meisje verdween in november uit haar huis in Texas. Volgens haar moeder had ze een Snapchat-afspraakje in San Antonio met een veel oudere man. Pas vier dagen later vond de politie haar terug in een huis in Louisiana. Heaven was ongedeerd.

Terwijl het onderzoek naar de bizarre verdwijning nog altijd loopt, komt Tammy opnieuw met verschrikkelijk nieuws. Heaven Ray is dit weekend overleden. De doodsoorzaak blijft voorlopig onbekend.