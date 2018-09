Amerikaans restaurant steekt kreeften stoned in de pot: “Dan voelen ze minder pijn” ADN

20 september 2018

12u54

Bron: BBC, Mount Desert Islander 4 Een restaurant in Maine verdooft kreeften met marihuana vooraleer ze de pot in gaan. Volgens de eigenares is het proces menselijker: de dieren zouden rustiger zijn en voelen minder pijn.

Meestal belanden kreeften levend in kokend water, volgens velen een gruwelijke praktijk. Er is ook groeiend wetenschappelijk bewijs dat de dieren wel degelijk pijn voelen. Zwitserland besliste daarom begin dit jaar nog dat kreeften altijd moeten verdoofd worden voor het kookproces - bij voorkeur met elektronarcose.

"Wat werkt nog verdovend?", dacht eigenares Charlotte Gill van Charlotte’s Legendary Lobster Pound. Marihuana. Legaal in Maine en dus een handig relaxatiemiddel. “Ik vind het erg dat de kreeften hier toekomen zonder exitstrategie. Maar dat is nu eenmaal zo. Ik wil het gewoon wat beter voor de diertjes maken. Als we een leven gaan nemen, moeten we het zo menselijk mogelijk doen.”

Experiment

En dus begon ze te experimenteren. Ze stak proefkreeft Roscoe een paar minuten in een doos met een bodempje water. Vervolgens werd via de onderkant marihuanarook naar boven geblazen. Daarna werd de stonede kreeft verlost van de elastiekjes rond zijn scharen, weer bij zijn soortgenoten gezet en drie weken geobserveerd. De resultaten waren volgens Gill verbazingwekkend. Roscoe was opmerkelijk rustiger, hij gebruikte zijn scharen ook niet meer als wapen. Als dank voor zijn medewerking aan het experiment werd de kreeft uiteindelijk weer vrijgelaten in zee.

Klant kan kiezen

De eigenares is sindsdien helemaal overtuigd van het verdoven van kreeften met marihuanadampen. Vanaf nu kunnen klanten die bij haar over de vloer komen, kiezen. Als de klant het wil, kan de kreeft die op zijn bord belandt eerst met marihuana verdoofd worden. Volgend seizoen hoopt de uitbaatster de praktijk uit te breiden naar alle kreeften.



“Het dier is veel relaxter als het sterft”, betoogt de dame. En het vlees zelf zou beter smaken. “Het verschil is ongelofelijk. Een gelukkig dier betekent beter eten.” Restaurantgangers moeten overigens niet bang zijn dat ze zelf high worden, benadrukt Gill. Alle sporen verdwijnen tijdens het kookproces.